Kaisa Group Holdings Ltd est une société holding d'investissement basée en Chine. La société mène ses activités principalement à travers sept segments. Le secteur du développement immobilier est principalement engagé dans le développement, la location et la vente de biens immobiliers. Le segment Investissement immobilier est principalement engagé dans l'investissement immobilier. Le secteur des services de gestion immobilière fournit principalement des services de gestion immobilière. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est principalement engagé dans l'exploitation d'hôtels et la restauration. Le segment Cinémas, grands magasins et centres culturels exploite principalement des théâtres, des grands magasins et des centres culturels. Le secteur des transports fluviaux de passagers et de marchandises est principalement engagé dans les transports fluviaux de passagers et de marchandises. Le secteur de la santé est principalement engagé dans la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques.

