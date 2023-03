Les résultats longtemps retardés du groupe Kaisa révèlent de lourdes pertes

Kaisa est l'un des nombreux promoteurs chinois qui ont fait défaut sur leur dette offshore au cours de l'année écoulée, dans un contexte de resserrement des liquidités et de ralentissement des ventes, certains d'entre eux s'efforçant désormais de conclure des accords de restructuration avec leurs créanciers.

La cotation de Kaisa à Hong Kong et de plusieurs de ses pairs, dont le promoteur immobilier le plus endetté du monde, China Evergrande Group, a été interrompue il y a près d'un an en raison d'un retard dans la déclaration des résultats annuels.

Kaisa a envoyé une demande à la bourse pour que les transactions reprennent à partir du 10 mars.

En novembre de l'année dernière, Reuters a rapporté que Kaisa - le deuxième plus grand émetteur d'obligations en dollars américains parmi les promoteurs chinois - a retardé les discussions avec les créanciers étrangers sur les conditions de restructuration de la dette.

"Le groupe restera en communication avec les créanciers et publiera en temps voulu une mise à jour sur les progrès de la restructuration", a déclaré Kaisa dans un communiqué.

Pour le semestre clos le 31 juin 2022, Kaisa a déclaré une perte attribuable de 7,67 milliards de yuans (1,10 milliard de dollars), contre un bénéfice de 3 milliards de yuans enregistré un an plus tôt. La société a enregistré une perte de 12,73 milliards de yuans en 2021.

(1 $ = 6,9555 yuans chinois renminbi)