Kaiser Aluminum Corporation est un producteur de produits spéciaux semi-ouvrés en aluminium. Les produits d'usine en aluminium fabriqués par la société comprennent des produits laminés plats (plaques, tôles et bobines), extrudés (tiges, barres, creux et formes), étirés (tiges, barres, tuyaux, tubes et fils) et certains produits en aluminium moulé. Son activité se concentre sur la production de produits laminés, extrudés et étirés en aluminium utilisés principalement pour l'aérospatiale et la défense, l'emballage de boissons et d'aliments en aluminium, l'ingénierie générale qui comprend les biens de consommation durables, l'électronique et les produits pour les applications électriques et les machines et équipements, ainsi que les produits pour l'industrie automobile. Ses produits sont destinés à une série d'applications commerciales, notamment l'aérospatiale et la haute résistance (produits Aero/HS), l'emballage des boissons et des produits alimentaires (emballage), l'ingénierie générale (produits GE), l'automobile (extrusions pour l'automobile) et d'autres produits. Ses extrusions automobiles consistent en des produits en aluminium extrudé destinés à de nombreuses applications automobiles en Amérique du Nord.

Secteur Aluminium