ZHEJIANG KAISHAN COMPRESSOR CO.,LTD est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche, le développement, la fabrication et la vente de compresseurs d'air. La société fournit principalement des compresseurs d'air à vis et des compresseurs d'air à piston, ainsi que des appareils à pression, des pièces moulées et autres. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels