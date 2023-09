Kaizen Global Investments Ltd est une société d'investissement basée en Australie. Les principales activités de la société consistent à investir dans des titres mondiaux cotés, principalement des actions. Elle s'attache à investir la majorité de son capital dans des actions mondiales cotées et à diversifier les risques en investissant dans d'autres placements, notamment des sociétés privées non cotées. Elle s'engage également à identifier les tendances thématiques séculaires, à mener des analyses fondamentales, à identifier les entreprises placées pour bénéficier/perdre de ces vents contraires/arrière et à investir tout en gardant un œil sur la valorisation et la marge de sécurité. La Société investit avec un horizon à long terme, ce qui permet d'adopter une vision à long terme, au lieu de se concentrer sur les chiffres de performance mensuels par rapport à un indice. Le portefeuille d'investissements de la société est géré par Kaizen Capital Pty Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds