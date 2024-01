Kajaria Ceramics Limited est un fabricant indien de carreaux céramiques/vitrifiés. Les secteurs d'activité de la société comprennent les carreaux et les autres. Le segment des carreaux est engagé dans la fabrication et le commerce de carreaux de sol et de mur en céramique et vitrifiés. Le segment Autres est spécialisé dans la fabrication d'articles sanitaires et de robinets et dans le commerce de contreplaqué et de blocs de bois, et comprend également des articles de bain et des produits en contreplaqué. Ses catégories de produits comprennent les carreaux vitrifiés - Eternity, les carreaux de sol et de mur en céramique, les carreaux vitrifiés polis et les adhésifs pour carreaux. Les catégories de carreaux de mur de la société comprennent la salle de bain, la cuisine, l'extérieur, le salon, la chambre à coucher et les carreaux de mur pour les espaces commerciaux. Ses catégories de carreaux de sol comprennent le salon, l'extérieur, la chambre à coucher, la cuisine, la salle de bain et les carreaux de sol pour les espaces commerciaux. Les carreaux vitrifiés Eternity de la société comprennent admiral brown, bolvia grey, ambrosia, ambrosia decor, apollo grey, astonia bronze, astonia nero et blossom beige decor.

Secteur Fournitures de construction et installation