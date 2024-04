Kakaku.com Inc est une société basée au Japon dont l'activité principale est l'exploitation du site Web d'assistance aux achats Kakaku.com. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le secteur des médias Internet est engagé dans l'exploitation de sites Web qui fournissent un service de comparaison des prix, un service de recherche et de réservation de restaurants, des informations immobilières, des informations sur les voyages, des informations sur les films, des informations sur les automobiles, des informations sur les bus et un service de procédure d'héritage. Le segment développe également des systèmes de paquets dynamiques, des contenus de films et la production de sites Web. Le segment Finance est impliqué dans l'activité d'agence d'assurance.

Secteur Internet