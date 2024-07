Kakao Corp est une société basée en Corée, principalement active dans le domaine des services mobiles. La société exerce ses activités à travers deux segments. Le segment du contenu produit des messageries mobiles, des portails, des jeux, de la musique et des contenus payants tels que des webtoons et des romans Web. En outre, elle vend des produits de personnages utilisant la propriété intellectuelle (PI) appelés Kakao Friends par le biais de magasins en ligne et hors ligne. Le segment de la plate-forme vend des publicités telles que des annonces de recherche et des annonces d'affichage. En outre, elle s'engage dans des activités de mobilité, de paiement et de fabrication de terminaux de communication pour enfants utilisant la propriété intellectuelle appelés Kakao Friends.

Secteur Internet