Les actions de l'agence BTS HYBE, Kakao et SM remontent dans un contexte de restructuration de la K-pop

Les actions HYBE ont connu un bond de 4,5 % contre une hausse de 0,85 % du marché plus large, tandis que les actions Kakao ont augmenté de 1,56 % à 0409 GMT.

Les actions SM ont également augmenté de 0,95 % après avoir atteint un sommet de 119 000 wons, se rapprochant du prix de l'offre publique d'achat de 120 000 wons dans le cadre de l'accord de HYBE pour reprendre les droits de gestion de SM.

Les trois entreprises ont fait les gros titres après que HYBE ait annoncé vendredi son intention d'acquérir jusqu'à 39,8 % des parts de SM. Cela comprend une participation de 14,8 % du fondateur Lee Soo-man qui a déjà été convenue, ainsi que 25 % par le biais d'une offre publique d'achat, quelques jours seulement après que Kakao ait accepté d'acheter une participation de 9,05 % dans SM.

HYBE et SM sont deux des plus grandes agences de K-pop, et les analystes ont déclaré que le rachat de SM consoliderait davantage la position de HYBE en tant que leader du secteur.

"Grâce à cet accord visant à décrocher une participation de 40 % dans SM, HYBE disposera d'une gamme d'artistes K-pop de plusieurs générations, tout en élargissant sa gamme d'artistes étrangers grâce à l'acquisition d'Ithaca Holdings et d'un label de hip-hop américain", a déclaré Jina Ahn, analyste chez eBest Investment & Securities, dans une note.

"Cela dissipera les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance des bénéfices causé par le hiatus de BTS", a ajouté Ahn.

Le groupe prévoit de se reformer en 2025 après avoir poursuivi des projets individuels.

SM et HYPE devraient être en mesure de réaliser des économies de coûts et d'atteindre une plus grande échelle en combinant leurs activités de plateforme, de solution et de label musical, selon Lee Ki-hoon, un analyste de Hana Financial Investment Co.

"L'acquisition d'environ 40% des actions de SM pourrait donner à HYBE au moins 1,5 trillion de wons (1,18 milliard de dollars) supplémentaires en valeur d'entreprise", a déclaré Lee dans une note.

(1 $ = 1 268,3200 wons)