Kakao Games Corp est une société coréenne principalement engagée dans l'édition et la distribution de jeux mobiles et de jeux en ligne. Les produits de jeux en ligne de la société comprennent Battle Grounds, Black Desert, et d'autres. Les produits de jeux mobiles de la société incluent Moonlight Engraver, Friends Pop, et d'autres. La société est également engagée dans la fabrication et la vente de dispositifs de communication sans fil.

Secteur Logiciels