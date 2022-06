Kakao Games Corp. : Nomura passe à neutre sur le dossier

Données financières KRW USD EUR CA 2022 1 448 Mrd 1,12 Mrd 1,06 Mrd Résultat net 2022 195 Mrd 0,15 Mrd 0,14 Mrd Tréso. nette 2022 557 Mrd 0,43 Mrd 0,41 Mrd PER 2022 20,2x Rendement 2022 - Capitalisation 3 959 Mrd 3 057 M 2 885 M VE / CA 2022 2,35x VE / CA 2023 1,87x Nbr Employés 397 Flottant 48,0% Graphique KAKAO GAMES CORP. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KAKAO GAMES CORP. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Clôture 50 700,00 KRW Objectif de cours Moyen 80 785,71 KRW Ecart / Objectif Moyen 59,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hoon Namgoong Co-Chief Executive Officer & Director Gye-Hyun Cho Co-Chief Executive Officer & Director Kyung-Sik Shin Independent Director Yong-Seok Choi Non-Executive Director Ki-Hong Kim Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KAKAO GAMES CORP. -44.29% 3 057 SNAP INC. -72.19% 21 403 ANGI INC. -53.31% 2 160 DENA CO., LTD. 0.11% 1 547 FINVOLUTION GROUP -7.71% 1 298 NEXTDOOR HOLDINGS, INC. -57.54% 1 295