KALA BIO, Inc, anciennement Kala Pharmaceuticals, Inc, est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société est engagée dans la recherche, le développement et la commercialisation de thérapies pour les maladies rares et graves de l'œil. Les thérapies expérimentales à base de produits biologiques de la société utilisent sa plateforme exclusive de sécrétome de cellules souches mésenchymateuses (MSC-S). Le produit candidat de la société, le KPI-012, est un MSC-S humain qui contient de nombreux biofacteurs d'origine humaine, tels que des facteurs de croissance, des inhibiteurs de protéase, des protéines matricielles et des facteurs neurotrophiques qui peuvent potentiellement corriger l'altération de la cicatrisation de la cornée qui est une étiologie sous-jacente à de nombreuses maladies oculaires graves. Le KPI-012 est utilisé pour le traitement des défauts persistants de l'épithélium cornéen (PCED), une maladie rare caractérisée par une altération de la cicatrisation de la cornée. La société est également engagée dans le développement du KPI-012 pour le traitement de la déficience en cellules souches limbiques et d'autres maladies rares de la cornée.

Secteur Produits pharmaceutiques