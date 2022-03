Curtis McWilliams élu président de Kalera

ORLANDO, Floride, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera SA (« Kalera » ou la « Société ») (Euronext Growth Oslo : KAL, Bloomberg : KSLLF), l'une des principales sociétés agricoles verticales de légumes-feuilles et un leader de la phytologie pour la production de produits de haute qualité dans des environnements contrôlés, a annoncé aujourd'hui que Curtis McWilliams deviendra président du conseil d'administration à l'issue de la fusion précédemment annoncée avec sa filiale luxembourgeoise Kalera S.A. (la « fusion LuxCo »), qui devrait être achevée en avril. M. McWilliams occupe actuellement le poste de PDG par intérim de Kalera tandis que Heidrick & Struggle continue de progresser dans sa recherche d'un PDG permanent. Cette recherche avance bien. M. McWilliams renoncera à son poste de PDG par intérim une fois que le PDG permanent sera en place.



« Curtis est le candidat idéal pour occuper le poste de président du conseil d'administration de Kalera », a commenté Kim Lopdrup, directeur de Kalera. « Il possède une vaste expérience dans la direction des conseils d'administration de plusieurs sociétés publiques américaines et, compte tenu de ses services en tant que PDG par intérim de Kalera, il a une compréhension approfondie de l'histoire de Kalera. Il a développé une forte confiance et une forte adhésion parmi les employés, les partenaires commerciaux et les investisseurs. »

« Je suis très heureux de cette opportunité », a déclaré M. McWilliams. « Alors que Kalera propose un portefeuille de produits et de technologies incroyables, son plus grand atout est la connaissance et l'exécution éprouvée que l'équipe de direction apporte à notre entreprise. Ils se sont engagés sans relâche pour réaliser notre vision de cultiver les légumes-feuilles les plus frais, les plus propres et les plus nutritifs possibles pour les personnes du monde entier. »

M. McWilliams est un ancien cadre doté de plus de 25 ans d'expérience dans la finance et l'immobilier. Il occupe actuellement les fonctions de président non exécutif d'Ardmore Shipping Corporation (NYSE : ASC), de directeur de Braemar Hotels and Resorts (NYSE : BHR) et de directeur de Modiv, Inc. (NYSE : MDV). En novembre, il a été élu pour rejoindre le conseil d'administration de Kalera à la clôture de la fusion LuxCo, qui a été précédemment annoncée. Il a choisi de ne pas se présenter à nouveau au conseil d'administration de Braemar Hotels and Resorts à l'expiration de son mandat actuel.

M. McWilliams a pris sa retraite en tant que président-directeur général de CNL Real Estate Advisors, Inc. en 2010. Auparavant, il a siégé à de nombreux autres conseils d'administration et occupé divers postes de direction, y compris en tant que directeur général du secteur des banques d'investissement chez Merrill Lynch & Co., où il a facilité un certain nombre de transactions majeures. Il a obtenu un MBA avec une spécialisation en finance de l'université de Chicago et une licence ès sciences en ingénierie de l'université de Princeton.

M. McWilliams a été proposé pour rejoindre le conseil d'administration de Kalera le 28 juin 2021 ; a été élu au conseil le 1er novembre 2021 à compter de la fin de la fusion de LuxCo ; et a été nommé PDG par intérim le 9 décembre 2021.

M. Lopdrup a été précédemment proposé et élu prochain président de Kalera, mais il a informé le conseil d'administration de Kalera que certains développements personnels récents ne lui permettront pas de continuer à donner à Kalera le temps et l'attention dont la société a besoin et qu'elle mérite. M. Lopdrup a déclaré : « J'ai beaucoup apprécié le temps passé au sein du Conseil d'administration de Kalera. La société cultive les meilleurs légumes-feuilles que j'ai jamais goûtés. Ils sont ultra-frais, ultra-propres et ultra-durables. Les employés sont aussi étonnants. Je regrette de ne pas pouvoir participer activement à la prochaine phase du parcours de la Société, mais je continuerai à encourager l'équipe alors qu'elle met en œuvre ses plans passionnants et je resterai toujours un client fidèle. »

À propos de Kalera : Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando en Floride. Kalera utilise la technologie pour s'assurer que davantage de personnes dans le monde entier aient accès aux produits les plus frais, les plus nutritifs et les plus propres disponibles. Elle a passé plusieurs années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et les capacités de l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Orlando en Floride, à Atlanta en Géorgie, à Houston, à Texas et à Denver au Colorado), ainsi qu'au Koweït. D'autres exploitations sont en cours de développement. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kalera.com .

