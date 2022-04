Kalera obtient une facilité de crédit de 30 millions de dollars

ORLANDO, Floride (États-Unis), 19 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (ci-après « Kalera » ou la « Société », Euronext Growth Oslo : KAL ; Bloomberg : KSLLF), l'une des premières entreprises de culture verticale de légumes verts à feuilles, leader du domaine des sciences végétales pour la production de produits de haute qualité dans des environnements contrôlés, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une facilité de crédit garantie de premier rang d'un montant de 30 millions de dollars sur dix ans auprès de Farm Credit of Central Florida (« FCCF » ou « Farm Credit ») en vue de soutenir ses dépenses d'investissement et ses besoins en fonds de roulement sur l'ensemble du territoire américain. Cette facilité de crédit a été accordée à Kalera Inc., filiale à 100 % de Kalera AS implantée aux États-Unis.



« Grâce à l'accès au capital fourni par Farm Credit, la Société peut à la fois renforcer sa position financière et améliorer la structure de son capital en octroyant 20 millions de dollars de fonds disponibles pour les dépenses d'investissement dans le cadre d'un prêt à terme, et 10 millions pour soutenir les fonds généraux et de roulement de l'entreprise dans le cadre d'un prêt renouvelable. Nous considérons Farm Credit comme un partenaire financier à long terme exceptionnel pour nos plans de croissance aux États-Unis », a déclaré Fernando Cornejo, directeur financier de Kalera. « Nous sommes désormais en excellente position pour réaliser nos objectifs du premier semestre 2022, tout en nous rapprochant de la finalisation de notre fusion avec Agrico prévue en juin, laquelle permettra à Kalera d'obtenir une cotation au Nasdaq américain, un financement supplémentaire immédiat et de plus grandes opportunités de financement à long terme », a ajouté M. Cornejo.

« Grâce à ce financement, Kalera continuera de faire progresser l'industrie de l'agriculture en environnement contrôlé (AEC) en se focalisant davantage sur l'amélioration de l'agriculture locale à travers tous les États-Unis, tout en mettant l'accent sur les pratiques de santé et de sécurité grâce à sa technologie d'agriculture en intérieur », a déclaré Brock Overbaugh, vice-président et gestionnaire principal des relations avec les entreprises agricoles chez Farm Credit of Central Florida/ACA.

L'accord de crédit d'une durée de 120 mois comprend les conditions générales habituellement prévues pour les transactions de financement garanties de cette nature.

À propos de Kalera : Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando, en Floride. Kalera utilise la technologie pour s'assurer que davantage de personnes dans le monde entier aient accès aux produits les plus frais, les plus nutritifs et les plus propres disponibles. Elle a passé plusieurs années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et les capacités de l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Orlando en Floride, à Atlanta en Géorgie, à Houston au Texas et à Denver au Colorado), ainsi qu'au Koweït. D'autres exploitations sont en cours de développement. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kalera.com .

À propos de Farm Credit of Central Florida : Farm Credit of Central Florida est une coopérative à charte fédérale, exploitée localement et appartenant à ses membres/emprunteurs. FCCF dessert les treize comtés suivants : Citrus, Hernando, Pasco, Pinellas, Hillsborough, Polk, Sumter, Lake, Osceola, Orange, Seminole, Volusia et Brevard. Farm Credit of Central Florida fait partie du Farm Credit System , un organisme national qui propose un service local avec une stabilité nationale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.farmcreditcfl.com .

Contact auprès des médias :

Kathleen Komarzec

kkomarzec@lambert.com

(616) 916-4092