US Foods s'associe à l'innovateur du secteur de l'agriculture verticale Kalera® en vue d'étendre son portefeuille de produits frais locaux et durables

ROSEMONT, Illinois, 23 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- US Foods Holding Corp. (NYSE : USFD) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord stratégique avec Kalera ®, l'une des plus importantes sociétés d'agriculture verticale hydroponique en serre à l'échelle mondiale. Il s'agit de la plus importante relation d'US Foods dans le secteur de l'agriculture verticale à ce jour. Cet accord souligne l'engagement d'US Foods à apporter aux opérateurs de services alimentaires un large éventail de produits de haute qualité, tout au long de l'année. Il étendra également le portefeuille d'exploitations locales auprès desquelles US Foods s'approvisionne sur divers marchés afin de soutenir son programme de service local en pleine croissance. Dans le cadre de cet accord, Kalera et son activité de technologie de semences détenue à 100 %, Vindara , travailleront en étroite collaboration avec US Foods pour développer et lancer de nouveaux produits destinés aux clients d'US Foods sur les marchés de tout le pays.



Kalera apportera des produits frais et durables tout au long de l'année à US Foods par le biais de son réseau de fermes intérieures à environnement contrôlé. Les fermes d'intérieur innovantes utilisent la technologie des salles blanches et des équipements exclusifs de pointe et s'appuient sur la science des plantes et des semences pour fournir une large gamme de légumes verts de haute qualité tels que des laitues pommées, des mélanges pour salades composées, des micro-pousses, des garnitures pour hamburgers et de la roquette avec moins d'eau qu'en agriculture traditionnelle.

« Notre accord avec Kalera changera fondamentalement la façon dont les produits issus de l'agriculture verticale sont mis à la disposition des restaurants et d'autres opérateurs de services alimentaires à travers notre réseau », a déclaré Josh Waters, vice-président principal de la gestion des catégories de produits pour US Foods. « Nous nous sentons stimulés par les offres de haute qualité, développées de manière durable et disponibles tout au long de l'année, qui seront mises à la disposition des clients d'US Foods en partenariat avec Kalera, et nous sommes impatients de continuer à développer notre portefeuille de produits et de nous associer sur de nouvelles offres de produits à l'avenir. »

« US Foods et Kalera contribuent aujourd'hui à apporter l'avenir de l'agriculture à l'industrie des services alimentaires », a déclaré Curtis McWilliams, président élu et ancien PDG de Kalera. « Cette relation aidera à établir un précédent pour le secteur des services alimentaires en fournissant aux clients des produits frais accessibles tout au long de l'année grâce à US Foods. »

Pour Kalera, ce partenariat représente une opportunité d'allouer jusqu'à 50 % de sa capacité de production aux États-Unis au secteur de la restauration et des services alimentaires. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Atlanta, Denver, Houston et Orlando), ainsi qu'à Munich (Allemagne) et au Koweït. La société possède cinq autres exploitations verticales en construction à Seattle, à Columbus dans l'Ohio, à Honolulu, à St. Paul dans le Minnesota et à Singapour.

À propos d'US Foods

Avec la promesse d'aider ses clients à « y arriver » (Make It), US Foods est l'une des grandes entreprises d'agroalimentaire d'Amérique et un distributeur de services alimentaires de premier plan, qui a établi des partenariats avec environ 250 000 restaurants et opérateurs de services alimentaires pour aider leurs entreprises à réussir. Avec 69 sites généralistes et plus de 80 magasins « cash and carry » (sorte de commerce de gros en libre-service), US Foods et ses 28 000 associés fournissent à leurs clients une offre alimentaire large et innovante ainsi qu'une suite complète de solutions d'e-commerce, de technologie et d'affaires. Le siège social d'US Foods est basé à Rosemont, dans l'Illinois. Pour en savoir plus, consultez le site www.usfoods.com .

À propos du Programme de Service local d'US Foods

US Foods a lancé le Programme de service local en 2018 sur certains marchés, afin de mieux mettre en relation les clients d'US Foods avec les agriculteurs, les producteurs et/ou les fabricants régionaux. Les produits proposés par l'intermédiaire du Service local sont cultivés à moins de 650 km de l'endroit où US Foods les expédie, ou à l'intérieur de l'État depuis lequel l'entreprise les expédie.

À propos de Kalera :

Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando, en Floride. Kalera utilise une technologie brevetée et une science des plantes et des semences pour cultiver de manière durable et locale, tout au long de l'année, des légumes verts à feuilles sans OGM, qui sont riches en nutriments. Elle a passé des années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et les capacités de l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Orlando, Atlanta, Houston et Denver), ainsi qu'à Munich (Allemagne) et au Koweït. D'autres exploitations sont en cours de développement. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kalera.com .