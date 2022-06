Kalera S.A. – nouveau capital en actions et nombre d'actions 02/06/2022 | 14:08 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires OSLO, Norvège, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est fait référence à l'annonce boursière publiée par Kalera S.A. (la « Société ») (Euronext Growth Oslo : KAL) le 31 mai 2022 concernant la fusion entre la Société et Kalera AS (la « Fusion »), et aux actions en contrepartie de la fusion émises par la Société en rapport avec la Fusion.

Comme indiqué dans l'annonce susmentionnée, un total de 105 719 452 nouvelles actions ont été émises par la Société pour fournir des actions en contrepartie de la fusion aux actionnaires de Kalera AS. Le nombre final d'actions en contrepartie de la fusion après arrondissement est de 105 719 212 et en conséquence, un total de 240 actions de la Société n'ont pas été attribuées aux actionnaires et ont été annulées. Les actionnaires de la Société ont reçu leurs actions en contrepartie de la fusion respectives par l'intermédiaire du dépositaire central norvégien de titres (VPS) le 31 mai 2022. Le nouveau capital en actions de la Société suite à l'annulation d'actions s'élève à 1 057 192,12 euros répartis en 105 719 212 actions, chacune d'une valeur nominale de 0,01 euro. À propos de Kalera Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando, en Floride. Kalera utilise la technologie pour s'assurer que davantage de personnes dans le monde entier aient accès aux produits les plus frais, les plus nutritifs et les plus propres disponibles. Elle a passé plusieurs années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et les capacités de l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Orlando en Floride, à Atlanta en Géorgie, à Houston au Texas et à Denver au Colorado), ainsi qu'au Koweït. D'autres exploitations sont en cours de développement. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kalera.com. Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500

Toute l'actualité sur KALERA AS 14:08 Kalera S.A. – nouveau capital en actions et nombre d'actions GL

Données financières USD EUR CA 2022 7,48 M - 7,02 M Résultat net 2022 -67,4 M - -63,3 M Tréso. nette 2022 33,7 M - 31,7 M PER 2022 - Rendement 2022 - Capitalisation 106 M 106 M 99,6 M VE / CA 2022 9,68x VE / CA 2023 4,25x Nbr Employés 438 Flottant - Graphique KALERA AS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Curtis B. McWilliams President, Chief Executive Officer & Director Fernando Cornejo Chief Financial Officer Kim Axel Lopdrup Chairman Cristian Eugen Toma Director & Chief Science Officer Jeremy Johnston Chief Information Officer