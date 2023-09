Kalgoorlie Gold Mining Limited est une société d'exploration minière. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de ressources minérales dans la région de Kalgoorlie en Australie occidentale. Ses projets comprennent le projet Bulong Taurus, la zone tectonique de Laverton, la zone tectonique de Keith Kilkenny, le projet Perrinvale, le projet Kalgoorlie, le projet Pianto South et le projet Davies Dam. Les tenements de Bulong Taurus sont situés à environ 35 kilomètres (km) à l'est de la ville de Kalgoorlie Boulder. Le projet de la zone tectonique de Laverton (LTZ) se compose de deux groupes de tenements, appelés groupes Zelica South et Pinjin West, qui sont situés respectivement à 180 km au nord-nord-est et à 130 km au nord-est de Kalgoorlie. Le projet de la zone tectonique de Keith-Kilkenny (KKTZ) est constitué de 12 parcelles divisées en trois groupes (Aubils, Boyce Creek/Jump Up Dam et Lake Rebecca). Le projet Kalgoorlie se compose de trois groupes de tenements, tels que Gidji, Ninga Mia et Boorara.

Secteur Or