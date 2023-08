Kalpataru Projects International Limited, anciennement Kalpataru Power Transmission Limited, est une société d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) basée en Inde. La société exerce des activités d'EPC dans le domaine des infrastructures : bâtiments et usines, transmission et distribution d'électricité, routes et ponts, canalisations d'eau, pose et électrification de voies ferrées, pose d'oléoducs et de gazoducs, etc. Elle fournit des solutions complètes, qui couvrent la conception, les essais, la fabrication, l'érection et la construction de lignes de transmission, d'infrastructures pétrolières et gazières et de projets ferroviaires, sur une base clé en main. Elle est présente dans 70 pays. Ses activités dans le domaine du pétrole et du gaz comprennent la fourniture de services d'ingénierie et de construction pour des pipelines, des terminaux et des stations de collecte de gaz sur différents territoires. Elle fournit des services EPC ferroviaires pour l'exécution de projets d'infrastructure civile, de pose de voies, de signalisation et de télécommunication, et d'électrification aérienne pour les chemins de fer en Inde.

Secteur Construction et ingénierie