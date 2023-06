Kalray : ODDO BHF revoit nettement son opinion

Kalray est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable percée technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (centres de données intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les soins de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique), Kalray s'adresse à un large éventail de clients, parmi lesquels des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits de consommation, tels que les constructeurs automobiles. Kalray est spécialisé dans le développement et la fabrication de processeurs massivement parallèles (MPPA) destinés aux applications embarquées critiques (aéronautique/défense et véhicules autonomes) et aux centres de données (accélération du stockage des données et des réseaux à très haut débit). Par ailleurs, la société propose des cartes électroniques basées sur le MPPA, un kit de développement logiciel (SDK) ainsi que des outils logiciels permettant aux clients de développer leurs propres applications.