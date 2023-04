KALRAY : DÉVOILE NGENEA®2, UNE ÉVOLUTION MAJEURE DE SA PLATEFORME DE GESTION DE DONNÉES, PRÉSENTÉE AVEC AMAZON WEB SERVICE (AWS) ET SEAGATE LORS DU NAB SHOW 2023, L'ÉVÈNEMENT MAJEUR MONDIAL DE L'INDUSTRIE DES MÉDIAS

ngenea®2, associé à la solution logicielle de stockage (pixstor) et aux processeurs de Kalray (Coolidge), ouvre de nouveaux horizons aux industries devant traiter, stocker et gérer des flux de données de plus en plus massifs et complexes.

Grenoble - France, le 13 avril 2023 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) a annoncé aujourd'hui la sortie de ngenea®2, la nouvelle version de sa plateforme ouverte de gestion et d'orchestration de données visant les applications utilisant des données de manière intensive. Associé aux cartes d'accélération à base des processeurs Kalray et à sa suite logicielle de stockage, ngenea®2 répond aux défis auxquels est confronté un nombre croissant d'entreprises de tous les secteurs pour être en mesure de traiter, de stocker et de gérer leurs données plus rapidement, plus efficacement et de manière plus sécurisée, et ce, où que les données soient situées et quelle que soit l'application qu'elles utilisent. ngenea®2 sera présenté à NAB 2023 par pixitmedia, filiale de Kalray spécialisée dans les solutions de stockage et de gestion de données pour l'industrie des médias et du divertissement, dans la zone Innovation d'Amazon Web Service (AWS) et sur le stand de son partenaire technologique Seagate.

DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES BOOSTÉES PAR LA TECHNOLOGIE DPU DE KALRAY

Un nombre croissant d'entreprises sont confrontées aux défis de stocker, accéder, traiter et contrôler facilement et efficacement leurs données dites « non-structurées » lorsqu'elles travaillent dans des domaines tels que le calcul intensif (HPC), les sciences de la vie, les médias, la finance, l'industrie. ngenea® offre une solution unique pour répondre à ces défis. ngenea® automatise la gestion des données pour garantir un accès simple quelle que soit la localisation des données, sur site ou dans le cloud, et permet aux développeurs et aux analystes de données d'exécuter des traitements complexes de manière facile et optimisée, en termes de performance et de coût.

ngenea®2 introduit des fonctionnalités avancées pour répondre encore mieux à ces besoins. ngenea®2 consolide la gestion des données en un seul point de contrôle, permettant aux développeurs et aux « data scientists » de lancer rapidement de nouveaux traitements en parallèle (« workflow »), accessibles quel que soit le lieu, en quelques secondes et en toute sécurité. ngenea®2 propose des interfaces ouvertes (« API ») faciles à utiliser permettant l'intégration de solutions de stockage et d'applications tierces dans un espace commun, offrant ainsi une vue unifiée et un accès global instantané pour les utilisateurs. Enfin, une des évolutions majeures de ngenea®2 est sa capacité à tirer parti des DPUs de Kalray. Avec les DPUs de Kalray, ngenea®2 a été conçu pour, à la fois, offrir aux développeurs une utilisation optimales des ressources de stockage, mais aussi pour les assister, grâce à l'IA, à l'annotation des données non structurées afin d'en rendre la gestion beaucoup plus facile et rapide.

DÉMONSTRATION AU NAB, L'ÉVÈNEMENT PHARE DU MONDE DES MÉDIAS ET DU DIVERTISSEMENT

Le NAB, qui se tiendra du 15 au 19 avril 2023 à Las Vegas, est l'un des plus grands rassemblements de professionnels du monde des médias et du divertissement. C'est une opportunité pour les sociétés du domaine de présenter leurs dernières technologies dans les domaines de la diffusion, du streaming, de la production, de la post-production, de la création de contenu et de la distribution.

Au NAB, Kalray, par l'intermédiaire de sa filiale pixitmedia, présentera plusieurs cas d'utilisation de ngenea®2, et mettra en évidence la manière dont ngenea®2 gère et orchestre les flots de données complexes pour le monde des médias. En particulier, pixitmedia démontrera comment gérer des flots répartis sur plusieurs sites dans le monde entier et utilisant des environnements divers intégrant des produits et des services de différents partenaires technologiques, notamment AWS et Seagate.

DÉMONSTRATION D'UN FLUX DE CRÉATION « DE BOUT EN BOUT » DANS LA ZONE D'INNOVATION D'AWS

Sur le stand d'Amazon Web Services (AWS) (North Hall N2562H), pixitmedia demontrera un environnement de montage mixte dans le cloud de AWS et présentera une solution complète de production actuellement en place avec une division de distribution d'un grand studio de cinéma.

La démonstration montrera comment les produits pixstor™ et ngenea®2 combinés de Kalray apportent un niveau unique d'efficacité et de facilité de collaboration à la production de médias, tout en améliorant le contrôle des données et les coûts de la solution finale. Cette démonstration comprendra une station de travail Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) exécutant pixstor dans le cloud AWS, combinée avec les solutions Strawberry de Projective d'Adobe, d'Avid et de Blackmagic DaVinci Resolve dans un flux de travail commun, utilisant les mêmes ressources de stockage.

DÉMONSTRATION D'UN FLUX AVEC SEAGATE ET AUTODESK, ACCÉLÉRÉ PAR DPU

Seagate accueillera également pixitmedia sur son stand pour présenter une solution hyperconvergée conjointe. La démonstration présentera trois postes de travail haut de gamme exécutant Autodesk Flame, Flame Assist et Blackmagic DaVinci Resolve. Celle-ci intègre une solution de finition (« finishing ») haute performance, exploitant l'accès à haute vitesse aux données multimédias via pixstor™, renforcé par les cartes accélératrices DPUs de Kalray.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance.

Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



