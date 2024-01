Communiqué officiel de KALRAY

Grenoble - France, le 4 janvier 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 7 574

Solde en espèces : 148 625,77 €

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 156 601 titres 3 758 945,43 € 2 966 transactions VENTE 154 279 titres 3 686 813,89 € 2 788 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 5 252

Solde en espèces : 220 757,51 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 966 156 601 3 758 945,43 2 788 154 279 3 686 813,89 03/07/2023 37 1994 56056,33 17 809 23620,37 04/07/2023 15 896 24309,82 10 593 16165,18 05/07/2023 23 864 23235,38 26 2045 55509,89 06/07/2023 23 1318 35383,03 23 749 20230,34 07/07/2023 22 1323 36385,54 34 1529 42252,39 10/07/2023 9 840 23302,02 13 664 18615,51 11/07/2023 0 0 0 14 702 19993,31 12/07/2023 20 1554 44807,41 29 2065 60898,92 13/07/2023 5 320 9398,02 25 1072 32411,49 14/07/2023 33 2276 69887,08 10 520 16090 17/07/2023 9 290 8996,99 22 1058 32913,11 18/07/2023 5 450 14112,5 4 336 10602,55 19/07/2023 22 1711 53359,07 8 346 10976,4 20/07/2023 33 1941 58410,32 7 431 13270,75 21/07/2023 30 1821 52272,72 20 713 20552,37 24/07/2023 4 268 7368,2 16 832 23526,96 25/07/2023 9 547 15578,72 33 2252 65569,68 26/07/2023 19 1066 31084,67 20 1343 39418,39 27/07/2023 5 287 8349,46 28 1233 36745,74 28/07/2023 20 982 29098,92 16 1010 30211,93 31/07/2023 20 1373 41036,09 16 707 21316,69 01/08/2023 8 263 7816,7 12 802 24094,41 02/08/2023 40 2433 70716,12 11 527 16006,68 03/08/2023 16 1090 29867,64 20 1628 45112,21 04/08/2023 25 963 26370,79 24 976 26778,9 07/08/2023 4 264 7297,91 21 1010 28214,55 08/08/2023 19 742 20444,7 11 428 11855,39 09/08/2023 16 650 17820,6 19 1123 31041,07 10/08/2023 3 165 4554 28 1238 34823,95 11/08/2023 56 1917 55810,58 61 2379 69014,55 14/08/2023 26 1273 37591,18 27 1201 35700,93 15/08/2023 26 1019 30176,26 20 810 24020,63 16/08/2023 42 1120 33162,75 29 989 29408,71 17/08/2023 39 1727 51008,33 14 1240 36896,94 18/08/2023 84 3237 89745,18 41 1486 40808,98 21/08/2023 25 1170 31369,81 15 1018 27467,17 22/08/2023 16 1299 35971,78 65 2146 59815,24 23/08/2023 29 1732 50985,4 59 2712 80480,5 24/08/2023 78 4468 137332,47 58 2622 82065,45 25/08/2023 28 2229 65381,03 48 2471 73002,98 28/08/2023 19 1105 33885,05 16 960 29044,03 29/08/2023 32 2045 62983,5 28 1998 61899,6 30/08/2023 36 1578 48143,05 21 1063 32655,65 31/08/2023 52 2189 65223,6 19 2160 64468 01/09/2023 34 1100 32576,9 10 644 19207,7 04/09/2023 7 175 5074,25 5 271 7978 05/09/2023 15 947 27160,7 4 227 6525,1 06/09/2023 37 686 19441 0 0 0 07/09/2023 20 547 15157,05 17 928 25856,2 08/09/2023 26 802 22132,2 21 875 24297,75 11/09/2023 13 615 16932,5 12 681 18926,7 12/09/2023 23 980 26478,3 17 1014 27939,05 13/09/2023 12 570 15281,65 18 943 25527,65 14/09/2023 11 559 14978,4 20 1325 36029,3 15/09/2023 30 1548 41633,55 20 1509 40705,25 18/09/2023 10 515 13705,9 17 822 22079,3 19/09/2023 25 1537 40293,15 5 398 10611 20/09/2023 0 0 0 37 2101 56071,3 21/09/2023 20 1186 26978 6 440 9758,5 22/09/2023 14 1008 21817,65 22 997 21659,25 25/09/2023 8 298 6387,55 4 275 6067,5 26/09/2023 30 790 16544,5 7 292 6274,85 27/09/2023 0 0 0 24 1205 25957 28/09/2023 3 165 3551 6 199 4350,55 29/09/2023 12 1144 24948,45 29 1403 30895,6 02/10/2023 16 856 18505,35 5 316 6933,4 03/10/2023 31 1010 21563 8 524 11325,15 04/10/2023 9 380 7865 10 609 12832,75 05/10/2023 32 1569 31896,64 0 0 0 06/10/2023 80 2867 54863,08 55 3216 61453,74 09/10/2023 67 3143 58462,52 32 2531 47508,32 10/10/2023 0 0 0 52 3297 63222,52 11/10/2023 14 987 19157,12 7 287 5633,98 12/10/2023 6 490 9671,5 20 855 16893,6 13/10/2023 77 3605 70311,2 38 2181 42867,1 16/10/2023 43 2067 39646,74 28 1947 37601,12 17/10/2023 29 1874 35726,68 23 1147 21998,28 18/10/2023 9 511 9629,6 27 1346 25786,22 19/10/2023 47 2326 44171,8 26 2101 40167,72 20/10/2023 71 3047 56687,88 26 879 16253,72 23/10/2023 34 1501 27281,06 54 2825 51787,04 24/10/2023 14 975 18076,16 22 1805 33647,02 25/10/2023 53 3132 57263,7 23 1292 23673,54 26/10/2023 14 683 12250,4 53 3896 71346,28 27/10/2023 56 3428 61921,16 72 4431 79909,1 30/10/2023 41 2108 37901,2 14 845 15444,7 31/10/2023 16 895 15873,8 13 483 8633,58 01/11/2023 24 915 16158,4 37 1521 27306,18 02/11/2023 1 118 2201,88 28 1383 25816,98 03/11/2023 13 595 11241,16 15 817 15548,7 06/11/2023 7 450 8612 27 1370 26424,22 07/11/2023 30 1955 37854,38 34 1985 38725,62 08/11/2023 29 1945 38026,88 15 795 15632,74 09/11/2023 8 761 14767,74 38 1826 35894,18 10/11/2023 41 1931 38356,58 43 1184 23624,55 13/11/2023 4 415 8368 12 372 7601,65 14/11/2023 8 479 9703,4 12 586 11950,7 15/11/2023 5 712 14525,35 29 1409 29033 16/11/2023 14 579 12234,35 9 367 7798,25 17/11/2023 28 1437 31225,1 29 1681 36373,35 20/11/2023 22 1255 27067,65 3 115 2520 21/11/2023 23 1360 28633,5 7 372 7912,3 22/11/2023 9 301 6300,7 22 860 18142,75 23/11/2023 16 808 16756,5 11 338 7035,3 24/11/2023 16 520 11264,15 17 1438 30711,25 27/11/2023 9 467 10115,2 11 482 10558,3 28/11/2023 13 950 20545,65 12 623 13549,1 29/11/2023 3 78 1768,1 12 518 11852,45 30/11/2023 17 1162 26799,4 20 1227 28590,7 01/12/2023 31 2031 47166,1 34 2131 49614,15 04/12/2023 18 1087 25668,2 11 505 12089,3 05/12/2023 15 928 21620,9 23 690 16362,3 06/12/2023 20 1042 24778,6 15 953 22764,15 07/12/2023 37 1584 36444,45 0 0 0 08/12/2023 36 3122 71467,55 82 4329 99110,95 11/12/2023 21 1278 29207,4 4 300 6960 12/12/2023 36 1749 38482,95 14 268 6110,4 13/12/2023 29 1711 36139,65 9 895 19318,05 14/12/2023 15 945 19497,25 13 962 20159,95 15/12/2023 32 4212 86495,75 39 5428 111264,8 18/12/2023 21 1747 35549,8 14 1424 29155,9 19/12/2023 3 132 2706 25 1717 35886,1 20/12/2023 17 684 14463,75 9 827 17624,15 21/12/2023 34 1958 41360,2 14 1227 25981,8 22/12/2023 31 2011 42571,85 31 2355 50127,4 27/12/2023 20 817 17291,95 8 238 5152,8 28/12/2023 16 645 13368 17 670 13941,75 29/12/2023 3 300 6250 16 733 15382,75

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS



Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

A nne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

