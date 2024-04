Chiffre d'affaires consolidé de 25,8 M€, en croissance de +57%, confirmant le changement de dimension opéré par le Groupe ;

Marge brute de 67%, en nette progression ;

Marge d'EBITDA en très forte amélioration, au-dessus de l'objectif communiqué en janvier ;

Trésorerie brute de 13,2 M€ à fin 2023 ;

Poursuite du bon déroulement du « Jumbo contrat », avec déjà 250 cartes en production, des discussions en cours pour une nouvelle tranche dès 2024 et une confirmation du potentiel de montée en puissance significative pour 2025 ;

Collaboration renforcée avec Arm sur le marché de l'IA ;

Portefeuille de projets en discussion toujours en forte croissance, en phase avec l'objectif de chiffre d'affaires annuel, avec une montée en puissance anticipée au second semestre compte tenu des cycles commerciaux actuels.

Grenoble - France, le 24/04/2024 – KALRAY (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles d'accélération du traitement des données et de l'IA du Cloud au Edge, annonce ses résultats annuels 2023. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire, après examen par le Conseil de Surveillance, le 19 avril 2024. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Kalray continue sa forte croissance avec toujours la même ambition de devenir le leader européen des solutions d'accélération du traitement des données et de l'IA.

Nous affichons une amélioration de nos résultats sur 2023, avec un chiffre d'affaires en solide croissance et une nouvelle progression de notre EBITDA par rapport à l'an dernier.

Nous sommes également entrés en phase de production de notre nouvelle carte d'accélération TC4 avec déjà plusieurs centaines d'unités actuellement en production et de nouvelles perspectives de commandes à venir.

Alors que le marché de l'IA n'en est qu'à ses débuts, nous continuons à investir fortement. Le développement de notre prochaine génération de processeurs, DolomitesTM, s'accélère. Avec celui-ci, Kalray entend se positionner comme un acteur majeur dans la chaîne de valeur de l'IA y compris de l'IA generative, en compléments des solutions traditionnelles CPU et GPU, gourmandes et coûteuses.

Dans ce contexte, nous venons d'annoncer un partenariat clef avec Arm dont l'objectif est de permettre l'intégration de DolomitesTM dans les prochaines générations de solutions à base de processeurs Arm. C'est pour nous à la fois une vraie reconnaissance et un grand pas franchi pour travailler aux côtés des leaders de l'industrie et nous permettre de jouer un rôle central sur le marché à fort potentiel de l'IA et de l'accélération du traitement des données. »

SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET EBITDA EN TRES FORTE AMELIORATION

Au terme de cet exercice 2023, Kalray affiche un chiffre d'affaires consolidé de 25 829 K€, en forte hausse de +57% par rapport à l'exercice 2022 (16 414 K€). La répartition logiciel / matériel reste sensiblement la même que l'an dernier avec 2/3 de revenus sur la partie « Software » et 1/3 sur la partie « Hardware ».

Le total des produits d'exploitation atteint 40 045 K€ au 31 décembre 2023 (contre 30 696 K€ au 31 décembre 2022) et intègre 12 177 K€ de production immobilisée avec la poursuite du développement des nouvelles générations de produits.

La marge brute ressort en forte progression à 67% au 31 décembre 2023, contre 56% en 2022, témoignant d'une très bonne maîtrise des prix et du mix produit.

Les charges courantes restent maîtrisées dans un contexte de croissance et d'inflation et progressent de +25%, à 32 774 K€ au 31 décembre 2023 contre 26 153 K€ au 31 décembre 2022. Elles intègrent 11 401 K€ de charges externes (contre 9 813 K€ au 31 décembre 2022, +16%) liées notamment aux hausses sur les loyers. Les charges de personnel s'élèvent à 21 373 K€ au 31 décembre 2023 contre 16 340 K€ au 31 décembre 2022 avec la poursuite des recrutements, notamment aux États-Unis (ventes, support, management). Au 31 décembre 2023, le total des effectifs de Kalray est de 205 personnes.

L'EBITDA consolidé[1] ressort ainsi en très forte amélioration, et au-dessus de l'objectif annoncé en janvier 2024[2], à (1 074) K€, contre (2 678) K€ au 31 décembre 2022.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 15 190 K€ au 31 décembre 2023 contre 16 953 K€ en 2022. Elles incluent le démarrage de l'amortissement de Coolidge™2 à partir d'août 2023 et intègrent également 1 717 K€ au titre de l'amortissement de l'écart d'acquisition (« goodwill ») d'Arcapix.

Le résultat d'exploitation retraité[3] du CIR (d'un montant de 4 456 K€) s'améliore à (11 808) K€, contre (15 582) K€ au 31 décembre 2022.

Après prise en compte du résultat financier, le résultat net s'améliore à (11 694) K€ au 31 décembre 2023, à comparer à (15 548) K€ au 31 décembre 2022.

TRÉSORERIE BRUTE DE 13,2 M€ À FIN 2023, AVANT MISE EN PLACE DE FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les capitaux propres de Kalray s'élèvent à 49 710 K€ au 31 décembre 2023 (47 707 K€ au 31 décembre 2022) incluant les BSA au titre du complément de prix Arcapix et le solde des obligations convertibles libérées en janvier 2023.

La trésorerie disponible de Kalray s'élève à 13 209 K€ au 31 décembre 2023 contre 32 198 K€ au 31 décembre 2022 (qui avait bénéficié d'une levée de fonds significative). La consommation de trésorerie de l'exercice s'explique essentiellement par (i) le besoin additionnel en fonds de roulement de l'entreprise dans un contexte de forte croissance d'activité (5 843 K€), (ii) les forts investissements R&D, notamment liés à la mise en production de la génération CoolidgeTM2 (environ 4 M€ de frais de « Tape-Out[4] ») et à la prochaine génération de processeur, DolomitesTM (soit un total de 8 436 K€ au 31 décembre 2023 à comparer à 2 905 K€ en 2022).

À noter que le Groupe a reçu des subventions de 4 269 K€ sur la période, dont le programme IP Cube issu du plan France 2023, afin d'adresser la forte croissance du marché hautement stratégique de l'Intelligence Artificielle et du Edge Computing[5].

Les dettes financières s'élèvent à 10 207 K€ (contre 12 974 K€ au 31 décembre 2022) et intègrent 6 936 K€ d'avances conditionnées et 3 271 K€ de dettes bancaires (correspondant au PGE amortissable sur 4 ans à compter de mi-2022).

Cette situation financière ne tient pas compte de divers financements complémentaires, en profitant notamment des nouvelles capacités de Kalray à accéder à des financements non dilutifs, pour poursuivre les investissements sur sa nouvelle génération de processeur DolomitesTM. À ce titre, la Société finalise actuellement la mise en place d'un emprunt bancaire et prépare le lancement d'un EuroPP (Prêt participatif en Euros).

POURSUITE DU BON DÉROULEMENT DU « JUMBO CONTRAct » - PRODUCTION DES PREMIÈRES CENTAINES DE CARTES « TURBO4CARD » ET DISCUSSIONS DE NOUVELLES TRANCHES DES 2024 AVE UNE MONTEE EN PUISSANCE SIGNIFICATIVE POUR 2025

Kalray poursuit l'exécution du « jumbo contract » en phase avec le calendrier fixé avec le client et rappelle avoir lancé la phase pré-série de sa carte « TURBO4CARD » (« TC4 »).

Dans le cadre de ce contrat majeur, Kalray a déjà reçu une commande initiale de plus d'un million de dollars, correspondant à environ 250 cartes, actuellement en production[6]. Un contrat de service (aide et support) est en phase finale de discussion et devrait générer des revenus additionnels estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros sur le second semestre. Enfin, d'autres commandes sont actuellement en discussion avec cet acteur majeur pour le second semestre 2024 et pour une montée en charge plus significative sur 2025.

À ce titre, Kalray rappelle avoir annoncé la commercialisation de sa carte TC4. La TC4 répond aux exigences complexes des charges de travail modernes en traitement de données. Embarquant 4 des derniers DPU de Kalray, CoolidgeTM2, dans une seule carte PCIe, la TC4 est conçue pour assurer aux clients la possibilité de fusionner des technologies de traitement classiques et de traitement basés sur l'IA, un enjeu majeur pour bâtir les applications IA les plus exigeantes.

La TC4 cible deux marchés en pleine expansion : les marchés des applications de vision intelligente et d'indexation de données, des marchés en forte croissance du fait de l'adoption de l'Intelligence Artificielle. La TC4 est fabriquée en France, dans l'usine française d'Asteelflash, l'un des principaux fabricants à l'échelle mondiale.

Kalray a par ailleurs fait démonstration de son portefeuille de produits lors du NAB2024, le plus gros évènement mondial dans le domaine des médias et validé le fort intérêt pour ses solutions sur ce marché.

PREMIÈRES OPPORTUNITÉS SUR LE MARCHÉ DE LA 5G PRÉVUES AU DEUXIÈME SEMESTRE

Outre l'IA, Kalray travaille sur l'utilisation de ses processeurs et cartes d'accélération CoolidgeTM2 dans le domaine de la 5G, très gourmande en traitement des données. Kalray met actuellement en place un partenariat stratégique avec un leader du marché dans ce domaine, ce qui devrait permettre la vente de premiers produits dès le second semestre 2024.

DOLOMITESTM, LA PROCHAINE GÉNÉRATION EN DÉVELOPPEMENT, AU COEUR DU MARCHÉ DE L'IA

Le développement de la prochaine génération de DPUs de Kalray se poursuit et s'accélère. Avec DolomitesTM, dont la mise en production est prévue fin 2025, Kalray entend se positionner comme un acteur majeur dans la chaîne de valeur de l'IA et en particulier de l'IA Générative.

Avec ce nouveau processeur bâtit autour du concept de « chiplets » et de la technologie unique MPPATM de Kalray, Kalray entend offrir une solution unique pour compléter les offres traditionnelles basées sur les GPUs ou, offrir une alternative dans les usages nécessitant des solutions de traitement moins gourmandes et moins coûteuses. Des discussions sont en cours avec des acteurs majeurs de l'industrie pour le déploiement de DolomitesTM dans leurs prochaines générations de produits.

ET COLLABORATION RENFORCÉE AVEC ARM

C'est dans ce contexte que Kalray a annoncé ce jour[7] avoir renforcé sa collaboration avec Arm.

En devenant membre de l'écosystème Arm Total Design (ATD), Kalray va pouvoir faciliter l'intégration de sa technologie d'accélération de l'IA et de traitement des données auprès des partenaires de l'écosystème Arm et ainsi permettre la commercialisation de solutions basées sur l'IA en une fraction du temps et des coûts habituellement nécessaires.

ATD a en effet pour objectif d'accélérer et de simplifier le développement de solutions hardware basée sur Arm Neoverse CSS. ATD compte désormais plus de 20 partenaires, y compris les trois premiers fabricants (« fonderies ») en semi-conducteur, les sociétés spécialisées dans la conception d'ASIC, les fournisseurs de propriété intellectuelle (IP), les fournisseurs d'outils EDA et les développeurs de firmware qui sont à la pointe de l'innovation.

PORTEFEUILLE DE PROJETS EN DISCUSSION TOUJOURS EN FORTE CROISSANCE

Avec la montée en puissance de la production en volume du « jumbo contract » sur 2024 et plus significativement sur 2025, la collaboration stratégique renforcée avec Arm, et un nombre croissant de projets d'utilisation de ses cartes et de sa plateforme d'accélération dans le domaine de l'IA, du stockage et de la 5G, Kalray consolide ses perspectives moyen terme sur des marchés à très fort potentiel.

Sur 2024, le nombre d'opportunités commerciales est en croissance forte, en ligne avec les objectifs de croissance de la société. Les prises de décisions quant à elles, y compris dans des secteurs à cycles commerciaux historiquement plus courts comme les médias, ont tendance à s'allonger dans un environnement économique global qui semble un peu plus tendu. Dans ce contexte, la Société s'attend à une montée en puissance plus forte de ses revenus au second semestre qu'au premier.

En parallèle, les investissements, développements et mises en place de partenariats stratégiques sur la prochaine génération DolomitesTM vont se poursuivre en 2024.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023

Le rapport financier annuel, incluant les comptes consolidés audités au 31 décembre 2023 et leurs annexes, sera disponible au plus tard le 30 avril 2024, dans la rubrique « Documents financiers » sur le site Internet de la Société www.kalray-bourse.com

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

[1] Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

[2] Cf communiqué du 11 janvier 2024

[3] Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

[4] "Tape out » fait référence marque la fin de la phase de conception et le démarrage de la phase de production. Kalray rappelle être en modèle fabless et fait donc appel à des sous-traitants pour la fabrication.

[5] Cf communiqué du 11 mai 2023.

[6] cf communiqué du 11 janvier 2024

[7] Cf communiqué du 24 avril 2024





Annexes

Données auditées

Compte de résultats

K€ FY2022 FY2023 Chiffre d'affaires 16 414 25 829 Subventions 2 280 1 916 Production immobilisée (R&D) 11 753 12 177 Autres produits 249 123 PRODUITS D'EXPLOITATION 30 696 40 045 Achats et variation de stocks (7 221) (8 345) Charges d'exploitation (26 153) (32 774) dont charges de personnel (16 340) (21 373) dont autres charges externes (9 813) (11 401) EBITDA (2 678) (1 074) Dotations aux amortissements et provisions (16 953) (15 190) RESULTAT D'EXPLOITATION (19 631) (16 264) CREDIT D'IMPOT RECHERCHE 4 049 4 456 RESULTAT D'EXPLOITATION RETRAITE (avec CIR) (15 582) (11 808) RESULTAT FINANCIER 187 153 RESULTAT EXCEPTIONNEL (153) (39) RESULTAT NET (15 548) (11 694)

Bilan

K€ ACTIF Au 31/12/2022 Au 31/12/2023 Immobilisations incorporelles 38 129 41 940 Dont écart d'acquisition 13 762 2 336 Immobilisations corporelles 3 131 5 537 Immobilisations financières 373 602 ACTIF IMMOBILISE 41 633 48 079 Stocks 2 065 4 216 Créances Clients 3 682 10 395 CIR, CICE, créances fiscales & subventions 7 027 3 737 Disponibilités 32 198 13 209 ACTIF CIRCULANT 44 972 31 556 Comptes de régularisation (CCA) 1 439 881 TOTAL ACTIF 88 044 80 517

K€ PASSIF 31 décembre 2022 31 décembre 2023 CAPITAUX PROPRES 47 707 49 710 Provisions 427 1 399 Avances conditionnées 6 309 6 936 Emprunts bancaires 6 665 3 271 Fournisseurs 6 227 7 966 Dettes fiscales et sociales 3 065 4 170 Autres dettes 15 922 6 931 TOTAL DETTES ET PROVISIONS 38 615 30 672 Produits constatés d'avance 1 722 135 TOTAL PASSIF 88 044 80 517

Tableau des flux de trésorerie

Tableau de flux de Trésorerie 31 décembre 2022 31-déc-23 Capacité d'Autofinancement 2 749 3 697 Variation du besoin en fonds de roulement (4 465) (5 843) Flux de trésorerie lié à l'activité (1 716) (2 146) Immobilisations (2 905) (8 436) R&D capitalisée (11 754) (12 177) Subventions d'investissement 1 888 4 269 Autres dettes (3 105) (163) Flux de trésorerie lié aux investissement (15 103) (16 507) Acquisition d'Immobilisations (2 901) - FREE CASH-FLOW (18 004) (18 653) Augmentation de Capital 36 675 217 Remboursement dettes financières 1 282 (1 328) Avances conditionnées 23 627 Flux lié aux opérations financières 37 980 (484) Ecart de change (412) 148 Variation de la trésorerie 19 976 (18 989) Trésorerie d'ouverture 12 222 32 198 Trésorerie de clôture 32 198 13 209

