Kalray annonce une alliance stratégique entre sa filiale pixitmedia et Grass Valley, principal fournisseur de technologies pour le marché des médias et du divertissement, pour proposer une solution commune de diffusion de contenus sur site, dans le cloud

Grenoble, le 12 septembre 2023 – Kalray annonce la mise en place d'une alliance stratégique entre pixitmedia, filiale de Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) et leader des solutions de stockage et de gestion et d'orchestration des données pour l'industrie des médias et du divertissement, et Grass Valley, principal fournisseur de technologies pour le marché des médias spécialisé dans la mise au point de solutions innovantes pour la production et la diffusion de contenus.

Cette alliance technique vise à combiner l'expertise et la technologie de deux leaders de l'industrie des médias, pixitmedia et Grass Valley, pour proposer une offre commune, ce qui marque le début d'un partenariat passionnant entre les deux sociétés. Grass Valley a choisi la solution de stockage de pixitmedia pour l'intégrer à son écosystème Agile Media Processing Platform (AMPP).

La solution de pixitmedia offre aux clients de Grass Valley la liberté et la flexibilité nécessaires pour implémenter une solution de stockage sur mesure et qui réponde aux exigences de capacité et de performances du secteur très exigeant des médias. Utilisée par un nombre croissant de clients de l'industrie des medias, l'offre de pixitmedia accompagne de nombreux fournisseurs de services de diffusion, tels que les géants FOX Sports, Cinelab London, Viceland, Multicom Entertainment Group et bien d'autres.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces avec Grass Valley pour offrir aux clients une liberté et un choix inégalés, » a déclaré Ben Leaver, responsable de la ligne d'activité pixitmedia de Kalray et co-fondateur de pixitmedia. « Dans une industrie des médias en pleine évolution, nous souhaitons proposer, à travers ce partenariat, une solution qui permettra aux créateurs de contenu, aux diffuseurs et aux professionnels de la post-production de se concentrer sur la production et la distribution de contenus exceptionnels, sans se soucier de la gestion et du stockage de leurs données. »

Principal fournisseur de technologies pour le marché des médias et du divertissement, Grass Valley travaille avec les plus grandes marques de médias dans le monde, alimentant leurs centres multimédias, leurs unités de production mobiles, leurs salles de rédaction 24 heures sur 24 et leurs plateformes de streaming sportif. En tant que partenaire de confiance numéro un dans la technologie des médias, Grass Valley permet aux propriétaires de contenus et aux fournisseurs de services de créer et de proposer des expériences en direct captivantes, de la manière la plus efficace.

« Nous nous engageons à fournir des solutions qui permettent à nos clients de créer, gérer et distribuer des contenus en toute confiance, » a déclaré Adam Marshall, Directeur produit chez Grass Valley. « En combinant l'expertise de pixitmedia en matière de gestion et d'orchestration des données avec la technologie de production de Grass Valley, nous franchissons un cap important vers la création d'un écosystème complet pour répondre aux enjeux uniques de la gestion des données dans l'industrie des médias. »

pixitmedia se joindra à Grass Valley lors du salon IBC 2023 (stand 9-A01) et démontrera comment l'offre de pixitmedia s'intègre aux solutions Elastic Recorder, Scheduler ainsi qu'à la plateforme EDIUS de Grass Valley pour enregistrer, modifier et diffuser des contenus de façon fluide. Les visiteurs qui s'arrêteront sur le stand pourront assister à une démonstration de l'AMPP de Grass Valley et de la solution intégrée de pixitmedia.

À PROPOS DE PIXITMEDIA

Spécialiste des solutions de stockage et de gestion de données conçues pour l'industrie des médias et du divertissement, pixitmedia est une société Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge.

Au-delà du stockage des données, pixitmedia libère le pouvoir de vos idées en permettant une collaboration fluide et transparente. Nos solutions logicielles et matérielle, en particulier grâce aux DPU de Kalray, primées, spécialement conçues pour le stockage et la gestion des données, simplifient les flux pour exploiter plus facilement les données dans un environnement mondial de plus en plus complexe. Nous concevons pour nos clients des solutions optimisées qui offrent à la fois le choix et la liberté. Notre innovation continue nous permet de repousser constamment les limites. La diligence et l'expertise métier inégalées de nos équipes garantissent des performances et une proposition de valeur optimales. Nos solutions donnent aux propriétaires de données un contrôle total sur leur précieuse propriété intellectuelle.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 72

CONTACTS PRESSE

Diana Eadington

communication@kalrayinc.com

Tel. +44 7939 877 880



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92



CONTACT PRESSE PIXITMEDIA

Lynn Orlando

lorlando@pixitmedia.com

Tel. +1 408 891 4563

