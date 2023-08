Santa Clara, Californie - États-Unis & Grenoble - France, 10 août 2023 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, a reçu le prix du meilleur DPU lors de la 17ème édition des Flash Memory Summit Awards.

Le Flash Memory Summit (FMS) est le plus important salon international consacré aux mémoires rapides et au stockage intensif (« Flash »), organisé chaque année au Santa Clara Convention Center en Californie, aux États-Unis. La nouvelle carte d'accélération pour le stockage, la K220-LP, révélée lors de ce salon et utilisant le processeur DPU de 3ème génération de Kalray, a remporté le prix FMS dans la catégorie « DPU ». Ce prix symbolise, pour la deuxième année consécutive, la reconnaissance de l'industrie envers l'innovation et la valeur commerciale apportées par les solutions de Kalray sur le marché du stockage intensif et des DPUs en général.

KALRAY DÉVOILE SA NOUVELLE CARTE D'ACCÉLÉRATION POUR LE STOCKAGE INTENSIF AU FMS 2023

La carte Smart Storage Accelerator (« SSA ») K220-LP™ de Kalray a été présentée lors de cette édition du FMS. En déchargeant le CPU principal des traitements lourds liés au stockage intensif et à la gestion des mémoires rapides SSD NVMe, la carte SSA permet d'exploiter tout le potentiel de ce nouveau type de mémoire dans n'importe quel serveur. Le CPU principal est ainsi libéré pour effectuer des tâches facturables à l'utilisateur final, tandis que toutes les tâches liées au stockage sont déchargées vers la carte de Kalray, et ce, tout en diminuant la consommation globale de la solution. Cette solution permet aussi d'accélérer l'accès au stockage, en particulier dans le cadre d'applications qui ont besoin de forte performance comme l'Intelligence Artificielle ou l'IoT.

« Les clients ont besoin de maximiser leurs investissements dans les serveurs en recherchant une optimisation de la consommation et des performances accrues. Cela peut être atteint en déchargeant les traitements liés à la gestion du stockage vers des processeurs spécialisés pour un retour sur investissement maximal de l'infrastructure du serveur », a déclaréJay Kramer, président du programme de récompenses et président de Network Storage Advisors Inc. « Nous sommes fiers de reconnaître les Smart Storage Accelerators de Kalray pour leur capacité à stocker efficacement à la fois les données et les métadonnées sur les mémoires rapides SCM (Stockage Class Memory), tout en déchargeant les traitements du CPU principal. Cette solution permet aux clients d'exploiter le plein potentiel des mémoires SSD NVMe utilisées en local dans les serveurs et ce, quel que soit le serveur. »

KALRAY DÉMONTRE LES AVANTAGES DE L'ADOPTION DE LA MÉMOIRE QLC POUR LES CENTRES DE DONNÉES GRACE A SON DPU

Kalray a également démontré lors du FMS une des utilisations très prometteuses de sa carte d'accélération qui permet en particulier une adoption rapide par les data centers de la toute nouvelle génération de mémoires SSD, appelées SSD QLC. Le DPU de Kalray est doté de fonctions d'accélération et de « programmabilité » qui le rendent idéal pour exécuter les traitements nécessaires au déploiement de ce nouveau type de mémoire. Grâce à la solution de Kalray, les data centers peuvent pleinement profiter des avantages en termes de prix et de capacité de ces nouvelles mémoires flash QLC sans impacter leur performance et leur durabilité et sans modifier le logiciel existant. Le gain en termes de coût de la solution totale est de près de 30%.

« Les SSD QLC présentent de grands avantages économiques en offrant une plus grande capacité et densité pour les data centers », ajoute Jay Kramer. « Cependant, comparée à d'autres types de SSD, la technologie QLC doit surmonter des défis tels qu'une endurance réduite, une latence plus élevée et des performances réduites en cas de charges de travail importantes. Les cartes de Kalray permettent aux clients de bénéficier des avantages des dispositifs QLC en termes de coûts et de capacité sans perte de performance et sans modifications de l'architecture matérielle ni de de la pile logicielle. »

UNE BELLE RECONNAISSANCE DE L'AVANCE TECHNOLOGIQUE DE KALRAY

« Remporter un prix au Flash Memory Summit pour la deuxième année consécutive est un grand honneur pour nous », a déclaré Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray. « Ce prix représente une forte reconnaissance de la valeur de nos solutions par toute l'industrie. Grâce à Kalray, les data centers qui vont intégrer notre nouvelle carte d'accélération K220-LP™ dans leurs serveurs vont pouvoir accélérer leur transition des architectures de stockage traditionnelles basées sur SAS (Serial Attached SCSI) vers des solutions hautes performances et écoénergétiques basées sur NVMe."

La nouvelle carte d'accélération de Kalray est livrée avec une suite logicielle de développement, le AccessCore Storage (ACS) SDK. Grâce au SDK ACS, la carte K220-LP™ est entièrement programmable, permettant aux fournisseurs de solutions de stockage intensif de décharger des traitements les plus gourmands en performance et consommation et d'éliminer ainsi les goulots d'étranglement habituels des architectures traditionnelles.

Il s'agit du deuxième prix consécutif que Kalray reçoit du Flash Memory Summit, cette fois dans la catégorie « processeurs DPU », après le prix de la technologie la plus innovante avec la Kalray Flashbox™ l'année dernière.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance.

Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

