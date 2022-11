Londres, Royaume-Uni, le 17 novembre 2022 – pixitmedia, leader des solutions software-defined de stockage et de gestion des données, filiale de Kalray, et Lenovo, leader technologique majeur classé au palmarès Fortune Global 500, proposent désormais à l'industrie des médias et du divertissement une solution hyperconvergée rentable et ultra-évolutive basée sur le Cloud. Cette solution hyperconvergée, également appelée HCI, combine les logiciels primés de pixitmedia, pixstor™ et ngenea®, et les systèmes intelligents de Lenovo en une solution unique, proposant des performances garanties, adaptées à une multitude de flux de travail dans le domaine des médias et du divertissement.



Historiquement, les studios ont longtemps été dépendants des produits de stockage fournis par les principaux équipementiers. La plupart de ceux-ci n'ont pas encore développé de solutions Cloud ou offrent des capacités Cloud très modestes. Cette situation limite la flexibilité des entreprises de création de médias à mesure que leurs activités se développent et que les modèles de diffusion de contenu changent. Une infrastructure hyperconvergée donne aux studios la liberté de choisir où développer leurs activités, que ce soit sur site ou dans le cloud, les utilisateurs travaillant à distance devant avoir la même expérience que ceux qui travaillent sur site, et vice versa. Pour les entreprises exploitant des stations de travail virtuelles, il s'agit d'une partie essentielle du flux de travail, et c'est là que la gestion dynamique des données peut apporter d'énormes avantages. Une approche hyperconvergée permet aux entreprises de médias créatifs de rester agiles et d'optimiser les coûts d'infrastructures en virtualisant les éléments clés des systèmes conventionnels "définis par le matériel".

« pixitmedia et Lenovo libèrent les entreprises du secteur des médias et du divertissement de l'enfermement dans des environnements de données restrictifs. Pour rester compétitifs, les studios doivent être en mesure d'adapter rapidement leurs infrastructures, de maintenir leur productivité et de répondre aux demandes de production de contenu. Une approche hyperconvergée permet aux entreprises de médias créatifs, quelle que soit leur taille, de rester agiles et d'optimiser les coûts d'infrastructure", explique Ben Leaver, EVP of Business Development chez pixitmedia.

“Le secteur des médias et du divertissement est une industrie complexe et passionnante. Avec ses partenaires, Lenovo crée des solutions qui offrent de la valeur aux clients. En collaboration avec pixitmedia, nous avons développé une solution qui facilite le déploiement d'un environnement hyperconvergé pour les entreprises de ce secteur", déclare Ian Jeffs, General Manager Lenovo Infrastructure Solutions Group, pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

La collaboration entre pixitmedia et Lenovo a donné naissance à une solution hyperconvergée, qui garantit aux clients le contrôle total de leurs données. Tous les utilisateurs peuvent voir et accéder aux mêmes données en toute sécurité, permettant une collaboration extrêmement fiable entre plusieurs sites de création. La solution permet aux entreprises d'effectuer une transition simple vers le Cloud et les méthodes de travail hybrides, sans perturber les flux de travail existants ni compromettre la sécurité, tout en garantissant des performances ultra-rapides. Pour encore plus de flexibilité, la solution pixitmedia HCI fonctionne avec n'importe quel fournisseur de Cloud, sur une multitude de flux de production, donnant ainsi la possibilité au client d'augmenter ou de réduire ses capacités en fonction des projets. pixitmedia, leader mondial des solutions de workflows dans le Cloud pour le marché des médias et du divertissement, a déjà déployé de nombreuses solutions hybrides pour plus de 20 sociétés internationales de production et de distribution de médias.

La solution fonctionne de manière transparente sur de multiples systèmes d'exploitation et utilise les réseaux des fournisseurs de Cloud pour des transferts de données à ultra-haut débit. Les entreprises peuvent facilement étendre les capacités déployées sur site vers le Cloud avec une solution de stockage définie par logiciel (software-defined) telle que pixstor™, tout en bénéficiant de fonctionnalités de collaboration avancées, de garanties de performance, d'évolutivité et d'outils de gestion intelligents comme pour un déploiement sur site. Grâce à ngenea®, une solution intelligente d'orchestration des données, celles-ci peuvent être ainsi étroitement intégrées non seulement au niveau du site, mais aussi de l'infrastructure Cloud, dans un espace (namespace) unique.



En adoptant des solutions de cloud intégré, telles que ngenea® et pixstor™, les entreprises de création de médias disposent de tout le nécessaire pour satisfaire leurs besoins de travail sur site, à distance et tout ce qui se trouve entre les deux. pixitmedia offre également la possibilité de mettre à niveau la solution HCI[1] pour faire évoluer le NAS[2] au fur et à mesure de la croissance de l'activité, afin d'offrir aux clients une flexibilité supplémentaire pour l'avenir.

Cette collaboration avec Lenovo ouvre de nouvelles perspectives et permet aux clients de développer librement leurs activités et flux de travail. L'infrastructure hyperconvergée offre évolutivité et agilité, optimisation des performances et des coûts. Elle offre aux entreprises de médias plus de choix, plus d'efficacité en matière de collaboration et plus de liberté que jamais.

Pour plus d'informations sur pixitmedia et les solutions HCI de Lenovo : pixitmedia.com/lenovo/

A PROPOS DE LENOVO

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires atteint 70 milliards de dollars US. Classée 171e au palmarès Fortune Global 500, elle emploie 75 000 personnes dans le monde et sert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Dans le cadre d'une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que leader mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs de croissance tels que l'infrastructure, le mobile, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation de Lenovo pour changer le monde, permet de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout.

A PROPOS DE PIXITMEDIA

pixitmedia est une société de Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. pixitmedia et Kalray partagent une vision commune et une proposition de valeur complémentaire à travers des solutions logicielles et matérielles qui répondent aux besoins du monde d'aujourd'hui et de demain en matière de données, pour un monde plus intelligent, plus efficace, plus économe en énergie et plus convivial.

Les solutions logicielles (software-defined) de stockage et de gestion des données primées de pixitmedia simplifient les flux de données pour connecter un monde de plus en plus complexe. Nous concevons pour nos clients des solutions optimisées qui offrent à la fois le choix et la liberté. L'innovation continue, l'expertise métier unique de nos équipes, garantissent des performances et une proposition de valeur optimales. Le succès de nos clients est au coeur de notre activité. Nos équipes d'experts techniques et notre laboratoire dédié nous permettent de garantir l'efficacité de nos solutions. Pour plus d'informations, visitez notre site https://pixitmedia.com ou contactez-nous : marketing@pixitmedia.com.

[1] HCI: Hyperconverged Infrastructure, infrastructure hyperconvergée

[2] NAS : Network Attached Storage, stockage en réseau

