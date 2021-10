Kalray : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021, LANCEMENT DE LA FLASHBOX™ KALRAY ET DÉBUT DE LA CONQUÊTE COMMERCIALE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021, LANCEMENT DE LA FLASHBOXTM KALRAY ET DÉBUT DE LA CONQUÊTE COMMERCIALE Lancement produit : Kalray s'affirme comme un futur leader sur le marché des nouvelles technologies du stockage : KALRAY lance son offre « clef-en-main » FlashBox TM développée en partenariat avec l'américain Viking Enterprise Solutions, division de Sanmina Corporation, une nouvelle génération de solutions de stockage hyper rapide visant le marché des entreprises et des

Cloud Service Providers ; À cette occasion, KALRAY réunit les plus grands acteurs du secteur du stockage autour d'un événement sur les technologies à l'origine de la prochaine révolution du stockage ; Discussions en cours avec de nombreux acteurs du domaine ;

Comptes semestriels : bonne maîtrise des coûts, en ligne avec les projections ;

: bonne maîtrise des coûts, en ligne avec les projections ; Trésorerie disponible : 18,8 M€ à fin juin 2021 ;

: 18,8 M€ à fin juin 2021 ; Montée en puissance commerciale en vue. Grenoble - France, le 05/10/2021 - KALRAY (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge», présente ses résultats du 1er semestre 2021 (du 1er janvier au 30 juin 2021). l'occasion des résultats semestriels 2021 de KALRAY, Éric Baissus, Président du Directoire , déclare : « Ce 1 er semestre a été marqué par la poursuite du développement de nos solutions d'accélérations autour de notre processeur MPPA® Coolidge™ et du travail avec nos partenaires stratégiques et nos clients sur nos marchés cibles, que ce soit les data centers, la 5G ou l'automobile. Nous avons également souhaité aller plus loin et plus vite pour accompagner l'adoption de nos solutions le plus rapidement possible sur le marché. Cela s'est matérialisé par le lancement commercial fin septembre de notre propre baie de stockage co-développée avec Viking Enterprise Solutions, la FlashBox TM . La FlashBox TM est une solution révolutionnaire, tout-en-un, facile à adopter et à déployer, qui répond à l'attente de nos clients de pouvoir accéder aux bénéfices des nouvelles technologies du monde du stockage de la manière la plus simple possible. La baie de stockage KALRAY FlashBoxTM est disponible directement via KALRAY ou via notre réseau de partenaires, et nous permettra de générer du chiffre d'affaires plus rapidement et de façon plus significative grâce à sa forte valeur ajoutée. Nous sommes déjà en discussion avec les principaux acteurs du marché du stockage et des data centers qui 1

ont marqué leur intérêt pour ce nouveau produit. Avec la FlashBoxTM KALRAY s'affirme comme un acteur de référence des prochaines technologies et solutions qui vont révolutionner le monde du stockage et comme un leader des processeurs qui vont être au cœur de ces produits, les DPU1. » RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 POURSUITE D'UNE BONNE MAÎTRISE DES COÛTS Sur le 1er semestre 2021, les ventes de cartes et de stations de développement, ainsi que les licences et services liés, ont généré un chiffre d'affaires de 415 K€ quasi-stable par rapport au 1er semestre 2020 (489 K€ au 30 juin 2020), conformément aux attentes tant que les ventes en volume n'ont pas démarré. Les charges courantes progressent de +19% à 8 974 K€ contre 7 523 K€ au 30 juin 2020, parfaitement en ligne avec les prévisions (+20% annoncés2). Cette hausse tient principalement aux charges externes (+1 221 K€) liées des dépenses ponctuelles de sous-traitance (notamment dans le cadre de projets clients). Les charges de personnel progressent faiblement de 229 K€ ; l'essentiel des recrutements programmés pour cet exercice ont été effectués au 1 er semestre 2021 et seront visibles sur les charges du 2 ème semestre. L'EBITDA3 ressort à -3 439 K€ contre -2 612 K€ au 30 juin 2020. Les dotations aux amortissements et provisions progressent de 1 845 K€ par rapport au 30 juin 2020, à -5 829 K€. Elles reflètent les investissements effectués sur la dernière génération de processeur Coolidge™ de KALRAY (production immobilisée, masques de fabrications, équipement de tests). Après prise en compte du crédit d'impôt recherche (+28% à 1 709 K€), le résultat d'exploitation retraité4 ressort -7 559 K€ contre -5 260 K€. Le résultat net semestriel est de -7 631 K€ au 30 juin 2021 contre -5 301 K€ au 30 juin 2020. TRÉSORERIE DISPONIBLE RENFORCÉE AU 30 JUIN 2021 Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible de KALRAY s'établit à 18 821 K€ contre 20 238 K€ au 31 décembre 2020, pour 11 887 K€ de dettes financières (dont 6 498 K€ d'avances conditionnées) et 28 275 K€ de fonds propres. DPU : Data Processeur Unit Communiqué du 19 avril 2021 Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche 2

Pour rappel, la trésorerie disponible a été renforcée par la mise en place en janvier 2021 d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux5, utilisée pour un montant de 7,0 M€ au 30 juin 2021 et 9,1 M€ au 30 septembre 2021 (sur un total de 12 M€, prime d'émission incluse, sur une période maximum de 24 mois). ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE : KALRAY POURSUIT LE DÉPLOIEMENT DE SES CARTES D'ACCÉLÉRATION POUR LE MARCHÉ DES DATA CENTERS ET DE LA 5G AVEC SA CARTE K200-LPTM Sur ce 1er semestre 2021, KALRAY a annoncé sa toute dernière génération de cartes d'accélérations intelligentes, la K200-LP™, la première carte de KALRAY conçue pour être produite en très grand volume. La carte K200-LP™ est commercialisée initialement sur le marché du stockage, en particulier dans le cadre de l'offre KALRAY FlashBox™. Mais cette carte d'accélération vise aussi d'autres marchés au très fort potentiel. Ainsi, KALRAY a annoncé le développement d'une offre d'optimisation pour les environnements virtualisés, marché au potentiel commercial pour KALRAY de plusieurs centaines de milliers de cartes par an, avec en particulier un premier projet, annoncé début juillet, avec VATES et SCALEWAY en cours de développement. De la même manière, KALRAY entend commercialiser ses cartes d'accélérations sur le marché des télécommunications 5G et a annoncé un partenariat dans le cadre d'un projet innovant, avec notamment Orange et ATOS, avec un potentiel de plusieurs centaines de cartes par an. KALRAY poursuit ainsi sa stratégie de déploiement de ses cartes d'accélérations au centre desquelles se trouve son processeur MPPA® et entend devenir un acteur leadeur dans les années à venir sur ce marché en très forte croissance qui devrait représenter plusieurs milliards d'ici 20256. …ET LANCE LA COMMERCIALISATION DE LA KALRAY FLASHBOXTM KALRAY a mis en place une offre tout-en-un pour ses clients, la FlashBoxTM, dans le cadre d'un co- développement annoncé en juillet dernier avec la société Viking Enterprise Solutions7, division de Sanmina Corporation (Nasdaq : SANM), l'un des principaux fabricants mondial de matériels électroniques. La FlashBoxTM est une nouvelle génération de baie de stockage offrant le meilleur de la performance des nouvelles technologies de mémoires dites NVMe tout en garantissant une facilité d'utilisation et d'adoption similaire aux technologies traditionnelles. Cf communiqué du 21 janvier 2021 OMDIA Présentation « Data Center Compute Quarterly Analyst Presentation - 2Q21 », »4.8 million co-processor servers in CY25 » Communiqué du 19 juillet 2021 3

La FlashBoxTM a été dévoilée lors d'un événement mondial organisé par KALRAY et BRIGHTTALK, le 28 septembre dernier, à une très large communauté d'acteurs du marché du stockage, marquant ainsi le démarrage de son lancement commercial. À cette occasion, KALRAY a réuni des acteurs majeurs du marché tels que OMDIA, Viking Enterprise Solutions, Clever Cloud, Vates ou Western Digital qui ont partagé leur vision sur le futur de l'industrie du stockage. Avec cet événement, KALRAY s'affirme comme un acteur clé de ce marché du stockage en pleine mutation, en mesure de proposer une offre tout-en-un basée sur ses processeurs MPPA® Coolidge™ et répondant aux grands enjeux des data centers que sont notamment la multiplicité des données, les besoins accrus de capacité de stockage et de réduction des délais de latence. Pour rappel, basée sur les cartes d'accélération intelligentes K200-LP™ et le processeur DPU MPPA® Coolidge™ de KALRAY, la Flashbox™ répond au problème des goulets d'étranglement en matière de performances de NVMe, tout en offrant le même niveau de services et de facilité d'utilisation que les baies de stockage traditionnelles, le tout à un prix compétitif. FORTE ACCÉLÉRATION PRÉVUE EN 2022 ET GUIDANCE CONFIRMÉE POUR 2023 Avec la pénurie mondiale qui touche le marché des semi-conducteurs, les grands donneurs d'ordres mobilisent actuellement leurs ressources sur la disponibilité des technologies existantes à plus court terme. Dans ce contexte pourtant perturbé, KALRAY anticipe toutefois un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 M€ pour l'exercice 2021. Avec la sortie commerciale de la FlashBoxTM, KALRAY accélère sa stratégie avec une offre packagée tout-en- un où les cycles de ventes sont plus rapides et la valeur ajoutée plus significative. Dans cette optique, KALRAY va continuer à mobiliser ses actions commerciales sur ses produits en cours de développement mais aussi sur ce nouveau produit à fort potentiel et renforcer son go-to-market sur le marché des cartes d'accélérations, à la fois sur le marché du stockage, de la 5G et du « Smart Vision ». KALRAY entend atteindre ainsi un chiffre d'affaires en dizaine de millions en 2022 et confirme sa cible de 100 M€ de revenus en 2023. MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021 Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance en date du 4 octobre 2021. Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 30 juin 2021 et leurs annexes, est disponible dans la rubrique « Documents financiers » sur le site Internet de la société www.kalray-bourse.com. 4

À PROPOS DE KALRAY Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots… L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com

