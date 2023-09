Très forte croissance du chiffre d'affaires consolidé à 15,3 M€ (+219%), avec une marge brute à 62% ;

EBITDA consolidé à l'équilibre (contre -2,0 M€ au 1 er semestre 2022), malgré la croissance des dépenses opérationnelles ;

semestre 2022), malgré la croissance des dépenses opérationnelles ; Trésorerie brute solide de 23,3 M€ ;

Opportunités renforcées autour de l'IA avec le lancement de Coolidge™ 2, disponible pour les premiers clients dès fin septembre ;

Poursuite du calendrier du « Jumbo contrat » avec la fabrication du premier prototype de carte ;

Reconnaissance de la technologie Kalray au Flash Memory Summit Awards et nouvelle alliance dans le secteur des médias ;

Nouveaux objectifs 2023 : EBITDA attendu à l'équilibre sur l'exercice pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 M€.

Grenoble - France, le 21/09/2023 – KALRAY (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce ses résultats semestriels 2023. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire, après examen par le Conseil de Surveillance, le 20 septembre 2023, et ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Kalray affiche une forte amélioration de ses résultats semestriels avec, pour la première fois de notre histoire, un EBITDA à l'équilibre. Ceci est le reflet de la pertinence de nos choix stratégiques et la valeur de nos produits. Notre changement de dimension opéré en 2022 nous permet aujourd'hui d'entrer dans un cercle vertueux de croissance et de rentabilité.

Nos marchés sont dynamiques et les opportunités sont nombreuses, notamment avec l'explosion des besoins liés à l'émergence de l'IA et les nouvelles opportunités pour Kalray avec la sortie de Coolidge™ 2. Si la montée en puissance du partenariat avec Dell est plus graduelle que prévue, avec des cycles de ventes plus longs qu'en direct, ce modèle de vente confirme son efficacité et nous sommes confiants d'atteindre un EBITDA à l'équilibre dès cette année.

En parallèle, la reconnaissance de notre technologie se poursuit avec récemment le prix du meilleur DPU au Flash Memory Summit pour la deuxième année consécutive, et nous continuons à travailler activement à la signature de nouveaux contrats pour poursuivre la stratégie engagée de croissance et de rentabilité sur les prochaines années. »

TRÈS FORTE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET EBITDA À L'ÉQUILIBRE

Sur ce 1er semestre 2023, Kalray affiche un chiffre d'affaires consolidé de 15 275 K€, en très forte progression de +219% par rapport au 1er semestre 2022 (4 768 K€) et à comparer à 16 414 K€ sur l'ensemble de l'exercice 2022. La répartition logiciel / matériel reste sensiblement la même que l'an dernier avec 2/3 de revenus sur la partie « Software » et 1/3 sur la partie « Hardware ».

Le total des produits d'exploitation atteint 21 470 K€ au 30 juin 2023 (contre 11 114 K€ au 30 juin 2022) et intègre 5 641 K€ de production immobilisée avec la poursuite du développement des nouvelles générations de produits.

La marge brute ressort à 62% au 1er semestre 2023 qui traduit la forte valeur perçue par les clients et la dynamique commerciale sur les segments les plus rentables.

Les charges courantes progressent de +34%, à 15 684 K€ au 30 juin 2023 contre 11 700 K€ au 30 juin 2022. Elles intègrent 5 016 K€ de charges externes (contre 4 417 K€ au 30 juin 2022) et une progression des charges de personnel de +40% à 10 680 K€ contre 7 283 K€ au 30 juin 2022 avec la poursuite des recrutements (ventes, support, management) et la hausse des salaires dans un contexte inflationniste.

Malgré la croissance des dépenses opérationnelles, qui traduit les ambitions de la Société, et grâce à un bon niveau de croissance et de marge brute, l'EBITDA consolidé[1] ressort pour la première fois à l'équilibre, à -34 K€ au 30 juin 2023 contre -2 015 K€ au 30 juin 2022.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 4 317 K€ au 1er semestre 2023 contre 7 837 K€ au 1er semestre 2022. Cette variation s'explique par la fin de l'amortissement de Coolidge™ avant le démarrage de l'amortissement de Coolidge™ 2 dont la fabrication a été lancée cet été.

Le crédit d'impôt recherche s'élève à 1 474 K€ à comparer à 2 244 K€ au 30 juin 2022, une évolution qui s'explique par la part plus élevée de subventions sur ce semestre.

Le résultat d'exploitation retraité[2] s'améliore fortement et ressort à -2 877 K€ contre -7 608 K€.

Après prise en compte du résultat financier, le résultat net s'améliore très nettement à -3 001 K€ au 30 juin 2023 contre -7 524 K€ au 30 juin 2022.

TRÉSORERIE BRUTE SOLIDE DE 23,3 m€ AU 30 JUIN 2023

Les capitaux propres de Kalray s'élèvent à 55 572 K€ au 30 juin 2023 contre 47 707 K€ au 30 juin 2022.

La trésorerie disponible de Kalray reste solide à 23 298 K€ au 30 juin 2023 contre 32 198 K€ au 31 décembre 2022 dans un contexte de financement de la croissance (-6 515 K€ de flux d'exploitation) et de poursuite des investissements (-1 844 K€ de flux d'investissement).

Les dettes financières s'élèvent à 10 129 K€ (contre 12 974 K€ au 31 décembre 2022) et intègrent 6 229 K€ d'avances conditionnées et 3 900 K€ de dettes bancaires (correspondant au PGE amortissable sur 4 ans à compter de mi-2022).

CALENDRIER D'ÉXÉCUTION BIEN ENGAGÉ POUR LE « JUMBO CONTRAT », SORTIE DE COOLIGETM 2 ET ÉLARGISSEMENT DES HORIZONS DANS LE DOMAINE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Suite à l'achèvement de la phase de conception de Coolidge™ 2 en juin dernier et sa mise en production, Kalray a reçu les premiers échantillons de son nouveau processeur fin août[3]. Coolidge™ 2 sera livré aux premiers clients dès la fin du mois de septembre. Coolidge™ 2 est fourni avec l'environnement de développement complet de Kalray comprenant le SDK Kalray AccessCore™, l'outil logiciel KaNN permettant de porter les différents réseaux

d'intelligences artificielles développés à partir d'outil standard de l'industrie et les nouvelles cartes d'accélération K300 embarquant Coolidge™ 2.

Avec l'essor de l'IA et du besoin de traiter et d'analyser les données de manière toujours plus efficace, le stockage rapide joue un rôle essentiel. Coolidge™ 2, vise à augmenter plus encore les performances de sa gamme actuelle de solutions de stockage rapide. Les cartes d'accélération basées sur Coolidge™ 2 vont permettre des gains de performances de 20 à 50% par rapport aux solutions actuelles, des réductions de consommation énergétique significatives et le support de fonctionnalités additionnelles comme la compression à la volée permettant d'optimiser l'utilisation du stockage.

Au-delà du marché du stockage intensif, avec Coolidge™ 2, Kalray vise à prendre une position de leader sur le marché plus large du Edge Computing. Coolidge™ 2 vise en particulier deux types de solutions : (i) « Smart Vision » qui consiste à analyser des flots d'images ou de vidéos de la manière la plus efficace possible en particulier en utilisant les nouvelles approches à base d'IA - Kalray a déjà signé un contrat majeur auprès d'un leader de l'industrie en 2022[4], qui sera un des premiers à pouvoir tester Coolidge™ 2 – et, (ii) le marché des télécoms et de la 5G sur lequel Kalray travaille avec plusieurs leaders de l'industrie, marché qui lui aussi évolue avec une adoption rapide de l'IA pour remplacer ou complémenter les algorithmes classiques utilisés à ce jour.

POURSUITE DE LA RECONNAISSANCE DE LA TECHNOLOGIE DE KALRAY ET NOUVELLE ALLIANCE DANS LE SECTEUR DES MÉDIAS

Comme annoncé durant l'été[5], Kalray a reçu le prix du meilleur DPU lors de la 17ème édition des Flash Memory Summit Awards. Ce prix symbolise, pour la deuxième année consécutive, la reconnaissance de l'industrie envers l'innovation et la valeur commerciale apportée par les solutions de Kalray sur le marché du stockage intensif et des DPUs en général.

Kalray vient également d'annoncer une alliance stratégique entre sa filiale pixitmedia et Grass Valley, principal fournisseur de technologies pour le marché des médias et du divertissement, pour proposer une solution commune de diffusion de contenus sur site, dans le cloud et en mode hybride. Cette alliance technique vise à combiner l'expertise et la technologie de deux leaders de l'industrie des médias, en associant la solution de stockage de pixitmedia qui répond parfaitement aux exigences de capacité et de performances du secteur très exigeant des médias dans l'écosystème Agile Media Processing Platform (AMPP)[6] de Grass Valley.

UN EBITDA 2023 ATTENDU À L'ÉQUILIBRE POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS l'HISTOIRE DU GROUPE

De façon générale, Kalray constate une forte demande sur son offre visant le stockage rapide, en particulier dans le domaine de l'Intelligence Artificielle Generative (« GenAI ») et du monde des médias. La mise en place d'un modèle de vente indirect autour de cette offre permet à Kalray de se reposer sur la structure en place de ses partenaires et de limiter les dépenses opérationnelles du Groupe. Toutefois, la montée en puissance du partenariat récent avec Dell, même si elle est significative, est moins rapide qu'initialement prévue, avec d'autre part des cycles de ventes qui s'avèrent plus longs que ceux de Kalray en direct.

Pour ces raisons, Kalray anticipe un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 30 M€, contre 40 M€ initialement prévus, tout en étant confiant d'atteindre un EBITDA à l'équilibre dès cette année, au-delà de sa précédente ambition d'un EBITDA en amélioration (versus -2,7 M€ en 2022).

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2023

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes consolidés non audités au 30 juin 2023 et leurs annexes, sera disponible dans la rubrique « Documents financiers » sur le site Internet de la Société www.kalray-bourse.com

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

ANNEXES

Données ayant fait l'objet d'un examen limité du commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTATS

K€ 30 juin 2022 30 juin 2023 Chiffre d'affaires 4 768 15 275 Subventions 1 223 460 Production immobilisée (R&D) 5 034 5 641 Autres produits 89 94 PRODUITS D'EXPLOITATION 11 114 21 470 Achats et variation de stocks (1 429) (5 820) Charges d'exploitation (11 700) (15 684) dont charges de personnel (7 283) (10 680) dont autres charges externes (4 417) (5 016) EBITDA (2 015) (34) Dotations aux amortissements et provisions (7 837) (4 317) RESULTAT D'EXPLOITATION (9 852) (4 351) CREDIT D'IMPOT RECHERCHE 2 244 1 474 RESULTAT D'EXPLOITATION RETRAITE (avec CIR) (7 608) (2 877) RESULTAT FINANCIER 92 (116) RESULTAT EXCEPTIONNEL (8) (8) RESULTAT NET (7 524) (3 001)

BILAN

K€ ACTIF 31 décembre 2022 30 juin 2023 Immobilisations incorporelles 38 129 42 487 Dont écart d'acquisition 13 762 13 309 Immobilisations corporelles 3 131 3 085 Immobilisations financières 373 278 ACTIF IMMOBILISE 41 633 45 850 Stocks 2 065 2 821 Créances Clients 3 682 8 464 CIR, CICE, créances fiscales & subventions 7 027 6 305 Disponibilités 32 198 23 298 ACTIF CIRCULANT 44 972 40 888 Comptes de régularisation (CCA) 1 439 701 TOTAL ACTIF 88 044 87 439

K€ PASSIF 31 décembre 2022 30 juin 2023 CAPITAUX PROPRES 47 707 55 572 Provisions 427 831 Avances conditionnées 6 309 6 229 Emprunts bancaires 6 665 3 900 Fournisseurs 5 817 7 516 Dettes fiscales et sociales 3 065 3 929 Autres dettes 15 923 8 999 TOTAL DETTES et PROVISIONS 38 206 31 404 Produits constatés d'avance 1 722 463 TOTAL PASSIF 87 635 87 439

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Tableau de flux de Trésorerie 31 décembre 2022 30 juin 2023 Marge Brute 7 062 7 435 Charges d'exploitation (26 153) (15 696) Subventions 1 888 2 034 Variation du BFR 863 (195) Crédit d'impôt recherche 1 958 - Autres dettes (721) (93) Flux de Trésorerie générée par l'activité (15 103) (6 515) Acquisitions d'immobilisations (2 901) (1 844) Trésorerie disponible (18 004) (8 359) Augmentation de Capital 36 675 - Remboursement dettes financières 1 282 (823) Avances conditionnées 23 602 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 37 980 (221) Variation de trésorerie 19 976 (8 580) Trésorerie à l'ouverture 12 222 32 198 Trésorerie à la clôture 32 198 23 397

