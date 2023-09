Kalray bondit : son nouveau processeur Coolidge 2 est disponible

Le 20 septembre 2023 à 10:15 Partager

Kalray bondit de près de 10% à 27,80 euros au lendemain de l'annonce de la disponibilité de Coolidge 2, la nouvelle version de son processeur DPU (Data Processing Unit ou processeurs de données). Il sera livré aux premiers clients dès la fin du mois. Grâce à ce produit, le groupe technologique entend accélérer sa croissance, en particulier dans le domaine du stockage intensif et du Edge Computing.



Coolidge 2 offrira en particulier des capacités de calcul, entre 5 et 10 fois plus élevées que Coolidge 1 et une consommation énergétique optimisée de plus de 50% pour certains flots de données.



Coolidge 2 vise à augmenter plus encore les performances de sa gamme actuelle de solutions de stockage rapide. " Les cartes d'accélération basées sur Coolidge 2 vont permettre des gains de performances de 20 à 50% par rapport aux solutions actuelles, des réductions de consommation énergétique significatives et le support de fonctionnalités additionnelles comme la compression à la volée permettant d'optimiser l'utilisation du stockage ", précise la société.



Dans l'Edge Computing. Coolidge 2 vise en particulier deux types de solutions. Il s'agit des solutions de " Smart Vision " qui consistent à analyser des flots d'images ou de vidéos de la manière la plus efficace possible et le marché des télécoms et de la 5G.