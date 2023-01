Kalray : dépasse son objectif de chiffre d'affaires 2022

En 2022, Kalray enregistre un chiffre d’affaires consolidé record de 16,4 millions d’euros contre 1,5 million d’euros au 31 décembre 2021 (+1 025%). Son chiffre d’affaires combiné (en prenant en compte Arcapix sur un an) atteint également un niveau historique à 22,5 millions d’euros au 31 décembre 2022, au-dessus de l’objectif annoncé de 20 millions d’euros.



" Cette croissance très forte provient essentiellement du marché du stockage, sur lequel Kalray a été en mesure de déployer son offre matérielle historique basée sur ses processeurs DPU, son offre logicielle provenant de l'acquisition de la société Arcapix et la combinaison de ces deux offres ", a expliqué le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données.



La trésorerie disponible au 31 décembre 2022 s'élève à 32,2 millions d'euros (contre 12,2 millions d'euros au 31 décembre 2021) largement renforcée par le très large succès de la levée de fonds réalisée en décembre 2022.



Kalray se dit parfaitement en ligne avec son plan de marche et confirme son objectif d'Ebitda combiné en amélioration sur l'exercice 2022 par rapport à l'exercice 2021. L'Ebitda consolidé était de -5,8 millions d'euros en 2021. En parallèle, Kalray a confirmé un objectif de chiffre d'affaires en 2023 de l'ordre de 40 millions d'euros.