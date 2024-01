Kalray : hausse de 57% de son chiffre d'affaires 2023

Kalray a dégagé un chiffre d'affaires 2023 de 25,8 millions d'euros, en croissance de 57% par rapport à 2022, principalement portée par le marché du stockage. La répartition du chiffre d'affaires 2023 est similaire à celle de l'an dernier : 67% sur la partie "Software" (offre logicielle principalement, complétée par les activités de support et de services connexes) et 33% sur la partie "Hardware" (vente de cartes d'accélération et de solutions matérielles complètes de stockage). Le chiffre d'affaires est réparti de façon relativement équilibrée entre l'Europe et les États-Unis.



"Nous abordons l'année 2024 avec confiance pour une croissance toujours forte, portée par la montée en puissance progressive de nos partenariats stratégiques, avec en particulier Dell et JB&A, et le lancement de nouveaux produits qui devraient en particulier bénéficier de la demande toujours plus dynamique autour de l'IA et du traitement de données intensif ", a déclaré Éric Baissus, président du directoire de Kalray.



L'objectif de chiffre d'affaires de 30 millions d'euros fixé par le groupe en septembre dernier n'a pu être atteint, compte tenu principalement du décalage d'une commande d'envergure (environ 3 millions d'euros) dans le secteur des médias et du divertissement.



Cette commande initialement programmée fin 2023, est attendue sur le mois de janvier.



En conséquence, l'objectif initial d'Ebitda à l'équilibre en 2023 n'a pu être atteint. Kalray attend désormais une large amélioration de son Ebitda, dont la perte devrait être divisée par 2 en 2023 (l'an dernier, l'Ebitda 2022 était de -2,7 millions d'euros).



Côté perspectives, Kalray est confiant pour réaliser une progression de son chiffre d'affaires 2024 comparable à celle réalisée en 2023 et conforme à la dynamique de croissance anticipée par le consensus des analystes.