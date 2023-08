Kaltura Inc. est un fournisseur de technologie vidéo basé aux États-Unis. L'entreprise propose à la fois une gamme de produits vidéo prêts à l'emploi destinés à divers secteurs d'activité et une plate-forme vidéo modulaire basée sur une interface de programme d'application (API) pour les développeurs, les partenaires et les clients qui souhaitent créer leurs propres produits vidéo personnalisés. Les produits de la société comprennent la communication et la collaboration, les événements virtuels, la gestion de contenu vidéo, les médias et les télécommunications, l'éducation et la plate-forme pour développeurs. Communication et Collaboration fournit des solutions vidéo pour les besoins vidéo des entreprises, tels que des réunions, des webinaires, des assemblées générales, des portails vidéo, des messageries vidéo et des podcasts. Ses événements virtuels fournissent des salons professionnels, des événements marketing et des événements de formation et de recrutement. La gestion du contenu vidéo comprend la création du contenu, la gestion de la publication, la distribution et l'analyse. Education Video Solutions pour les établissements d'enseignement et les entreprises de technologie éducative.

Secteur Logiciels