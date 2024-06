Kaltura, Inc. est un fournisseur de technologie vidéo. Les segments de la société comprennent Enterprise, Education, and Technology (EE&T) et Media and Telecom (M&T). Le segment EE&T représente les produits liés aux solutions industrielles pour les clients du secteur de l'éducation et les services médias (sauf pour les clients M&T), ainsi que les services professionnels associés à ces offres. Le segment M&T représente principalement les solutions de télévision (TV) et les services médias vendus aux clients des médias et des télécommunications. Son "Video Experience Cloud" comprend des produits qui alimentent les expériences numériques, telles que les événements virtuels et hybrides, les webinaires, l'apprentissage en ligne et les portails de contenu pour les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Sa plateforme comprend également des solutions spécifiques pour les secteurs de l'éducation, des médias et des télécommunications. Pour les développeurs, elle comprend un ensemble d'interfaces de programmation d'applications et d'outils de développement qui leur permettent de créer d'autres flux de travail médiatiques, des intégrations et des solutions sectorielles.

Secteur Logiciels