KalVista Pharmaceuticals, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation d'inhibiteurs de protéase à petites molécules pour des maladies dont les besoins ne sont pas satisfaits. La société a développé un portefeuille de petites molécules inhibitrices de la kallikréine plasmatique ciblant la maladie de l'angio-œdème héréditaire (HAE). La société développe le sebetralstat en tant que thérapie orale à la demande pour les crises d'AOH et a atteint l'objectif de recrutement pour l'essai clinique de phase 3 KONFIDENT. La société poursuit également le développement préclinique d'un programme d'inhibiteurs du facteur XIIa (facteur XIIa) par voie orale, qui devrait permettre de mettre au point la prochaine génération de traitements de l'AOH. Elle se concentre également sur le développement d'inhibiteurs de la kallikréine plasmatique par voie orale pour l'AOH et d'inhibiteurs du facteur XIIa pour l'AOH et d'autres indications. La kallikréine plasmatique est une enzyme sérine protéase qui est un médiateur clé de l'inflammation et de l'œdème.

Secteur Produits pharmaceutiques