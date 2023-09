Akashdeep Metal Industries Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde. La société est engagée dans l'achat, l'investissement, l'acquisition, la détention d'actions, de titres, de débentures, de débentures-actions, d'obligations et de fonds communs de placement. La société fournit des prêts et des avances aux entreprises industrielles, aux sociétés et aux particuliers. Elle fournit également des prêts contre des actions du marché primaire et secondaire. La filiale de la société est Anmol Financial Services Limited.

Secteur Services financiers aux entreprises