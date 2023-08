Kalyan Jewellers India Pvt Ltd est un détaillant de bijoux basé en Inde. La société propose des produits de bijouterie en or, diamant, platine et argent. Les marques de la société comprennent Mudhra, Anokhi, Rang, Vedha, Tejasvi, Apoorva, Ziah, Laya et Glo. Les services proposés par My Kalyan comprennent des systèmes d'avance sur les achats de bijoux, des assurances sur l'or, la planification des achats pour les mariages, la réservation à l'avance des achats pour se protéger contre les augmentations de prix, la vente de chèques-cadeaux et des conseils et une formation sur l'achat d'or. La société compte environ 137 magasins de détail répartis en Inde et au Moyen-Orient.

Secteur Détaillant habillement et accessoires