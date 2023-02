Le bénéfice du troisième trimestre de Kalyan Jewellers en Inde augmente grâce à une forte demande pour les fêtes de fin d'année. 07/02/2023 | 09:58 Envoyer par e-mail :

Kalyan Jewellers India Ltd a annoncé une hausse de près de 11 % de son bénéfice trimestriel grâce à l'amélioration de la demande pendant la saison des fêtes et a déclaré que la saison des mariages en cours fait augmenter les ventes. La demande s'est accélérée au cours du trimestre pendant la période des fêtes de fin d'année, lorsque les Indiens dépensent beaucoup pour des articles coûteux comme les voitures, les appareils électroniques et les bijoux. Le bénéfice net consolidé du joaillier indien est passé de 1,35 milliard de roupies (16,33 millions de dollars) un an plus tôt à 1,49 milliard de roupies (18,02 millions de dollars) pour le troisième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 38,84 milliards de roupies, stimulé par les ventes dans les salles d'exposition nouvellement ouvertes. Les revenus de la société basée à Thrissur, Kerala, en provenance du Moyen-Orient, qui représentent 17% de l'activité totale, ont augmenté de 24%. Les marges brutes se sont améliorées, grâce à la croissance du segment des chaussures à clous. L'entreprise "observe une dynamique robuste" ce trimestre, malgré une augmentation soutenue des prix de l'or, avec la saison des mariages en cours - lorsque les Indiens se gavent de parures en or - qui stimule les visites des consommateurs et les revenus, a déclaré Ramesh Kalyanaraman, directeur exécutif, dans un communiqué. Le bijoutier prévoit d'ouvrir 52 nouvelles salles d'exposition cette année et a déjà embauché 900 travailleurs pour ouvrir plus de 20 nouveaux magasins à temps pour Akshaya Tritiya - une fête indienne considérée comme propice aux investissements en or - en avril. Les bénéfices de Kalyan dépassent ceux de son grand rival Titan Co Ltd, propriété du groupe Tata, qui a annoncé la semaine dernière une baisse surprise de ses bénéfices. (1 $ = 82,6930 roupies indiennes)

