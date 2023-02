Kamadgiri Fashion Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 décembre 2022

Kamadgiri Fashion Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 décembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré que le chiffre d'affaires était de 665,18 millions d'INR, contre 729,13 millions d'INR il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 670,78 millions INR contre 729,28 millions INR un an plus tôt. La perte nette s'élève à 9,57 millions INR, contre un bénéfice net de 1,57 million INR l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies s'élève à 1,63 INR, contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 0,27 INR l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies s'élève à 1,63 INR, contre un bénéfice dilué par action des activités poursuivies de 0,27 INR l'année précédente.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 112,12 millions INR, contre 1 825,01 millions INR l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 124,58 millions INR, contre 1 826,03 millions INR l'année précédente. La perte nette s'élève à 12,93 millions INR, contre 5,92 millions INR l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies s'élève à 2,1 INR, contre 1,01 INR l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 2,1 INR contre 1,01 INR l'année précédente.