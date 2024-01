Kaman Corporation exerce ses activités sur les marchés de l'aérospatiale et de la défense, de la médecine et de l'industrie. La société opère à travers trois segments : Engineered Products, Precision Products et Structures. Le segment Engineered Products sert les marchés de l'aérospatiale et de la défense, de l'industrie et de la médecine en fournissant des roulements et des composants sophistiqués pour les avions, des roulements à billes miniatures de haute précision, des joints, des ressorts et des contacts, ainsi que des roues, des freins et des composants hydrauliques connexes pour les hélicoptères, les avions à voilure fixe et les véhicules aériens sans pilote (UAV). Le segment des produits de précision sert les marchés de l'aérospatiale et de la défense en fournissant des solutions de sécurité et d'armement de précision pour les systèmes de missiles et de bombes des États-Unis et des armées alliées, des travaux de sous-traitance pour les hélicoptères, des travaux de restauration et autres. Le segment Structures sert les marchés finaux de l'aérospatiale, de la défense et de la médecine en fournissant des aérostructures métalliques et composites complexes et sophistiquées.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense