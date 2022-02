Cummins s'attend à un "impact" en Russie ; Deere dit qu'il respecte les sanctions.

De nombreuses entreprises ont interrompu leurs activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine la semaine dernière, ce qui a entraîné de lourdes sanctions occidentales.

Cummins possède un bureau à Moscou. En 2006, Cummins a conclu un accord avec le fabricant russe de camions Kamaz Inc. pour produire des moteurs pour la flotte de camions, de bus et d'autres machines lourdes de la société.

Cummins n'a pas répondu à une demande de commentaire sur sa relation avec Kamaz, qui appartient à 47 % au conglomérat d'État russe Rostec et fournit des pièces pour les véhicules militaires russes.

Les actions de Cummins étaient en baisse de 0,6 % en fin d'après-midi, en ligne avec les principaux indices de Wall Bourse, les investisseurs digérant les sanctions contre la Russie.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie est la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale".

D'autres fabricants américains, dont Deere & Co et Caterpillar, possèdent des installations de distribution et de fabrication en Russie. Deere, le plus grand fabricant d'équipements agricoles au monde, a ouvert une usine de fabrication et de distribution de pièces près de Moscou en 2010. Il s'agissait de l'investissement le plus important de la société en plus de 100 ans d'activité en Russie.

Deere n'a pas précisé comment ses activités seront affectées, mais a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel qu'elle "se conformera pleinement aux sanctions américaines et internationales".

Caterpillar n'a pas répondu à une demande de commentaire.