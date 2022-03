Daimler Truck n'est pas en pourparlers pour une participation dans le russe Kamaz

Mercedes-Benz AG, puis Daimler AG, ont racheté une participation de 15 % dans Kamaz à Daimler Truck en septembre 2021, dans l'optique de la restituer à Daimler Truck après que le plus grand constructeur de camions du monde ait été séparé du constructeur automobile en décembre.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a compliqué le processus.

"Nous ne sommes certainement pas en pourparlers avec des représentants du gouvernement russe en ce moment", a déclaré Martin Daum, directeur général de Daimler Truck, lorsqu'il a été interrogé sur l'avenir de la relation avec le constructeur de camions russe lors d'une conférence de presse jeudi.

"Ces actions ne peuvent pas être déplacées car cela nécessite l'approbation du gouvernement", a-t-il ajouté.

L'approbation est également nécessaire de la part des régulateurs russes et des autres actionnaires de Kamaz, dont le plus important est le conglomérat d'État russe Rostec.

Mercedes-Benz n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les raisons de sa prise de participation temporaire.

Un porte-parole de Daimler Truck a déclaré que si l'approbation du gouvernement était nécessaire pour de telles transactions dans la plupart des pays, Daimler Truck attendait des approbations supplémentaires spécifiques à la Russie.

Le porte-parole a refusé de dire si la société avait délibérément mis les négociations en suspens et a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si elle conserverait la participation à long terme.

Mercedes-Benz et Daimler Truck ont tous deux gelé leur production en Russie après l'invasion de l'Ukraine par ce pays, y compris la coopération de Daimler Truck avec Kamaz.

Daimler Truck et Kamaz ont également une coentreprise, Daimler Kamaz, créée en 2009, qui produit des camions, des bus et des voitures particulières Mercedes-Benz, ces dernières constituant la plus grande partie de ses revenus, selon un prospectus de Daimler Truck.

M. Daum a déclaré qu'il ne savait pas si l'usine appartenant à la coentreprise était toujours en activité. "Cette usine a besoin de pièces de notre part et nous ne livrons pas ces pièces. Il est fort probable qu'elle ne produise pas du tout", a-t-il déclaré.