Le fabricant russe de camions Kamaz a du mal à régler ses paiements en raison des sanctions, selon son PDG.

Soumis aux sanctions de l'UE et du Royaume-Uni dans le cadre des sanctions occidentales relatives à l'intervention militaire de la Russie en Ukraine, Kamaz a vu ses clients étrangers devenir hésitants, voire réticents, à effectuer des paiements à l'entreprise.

La société, qui exporte principalement des camions vers les anciens pays soviétiques, avait prévu de vendre quelque 5 000 camions à l'étranger cette année, mais a depuis revu son objectif à la baisse, entre 4 000 et 5 000, a déclaré le PDG Sergei Kogogin.

"Nous n'avons pas perdu notre base de clients", a déclaré M. Kogogin aux journalistes en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. "Les paiements sont le principal problème en matière d'exportations. Nos partenaires ont du mal à comprendre comment ils peuvent nous payer. Et nous avons également du mal à comprendre."

M. Kogogin a déclaré que la compétitivité de Kamaz en tant qu'exportateur a également été entravée par un rouble plus fort, ce qui est bénéfique pour les importateurs mais affecte les revenus des exportateurs étant donné qu'ils reçoivent des recettes moins importantes en roubles pour la vente de leurs marchandises à l'étranger contre d'autres devises.

Avec le taux de change actuel - environ 56,95 roubles par dollar américain et 59,17 roubles par euro - Kogogin a déclaré que le bénéfice des exportations de Kamaz cette année serait "nul dans le meilleur des cas".

Sur le marché intérieur, Kamaz prévoit d'augmenter ses ventes à 45 000 camions, contre 36 400 l'année dernière, car il comble le vide laissé par le retrait des marques de camions européennes de Russie.

Le chiffre d'affaires de Kamaz devrait chuter en 2022, en partie à cause d'une baisse de la production de ses modèles K4 et K5, plus chers.

"C'est douloureux pour nous parce que les camions coûteux génèrent la majeure partie du flux de trésorerie de l'entreprise", a déclaré Kogogin.