KAMCO Investment Co KSCP est une société basée au Koweït, qui est engagée dans la fourniture de services d'investissement et financiers. La société est organisée en trois secteurs d'activité : le secteur des services financiers fournit une gamme de services de financement d'entreprise, y compris les fusions et acquisitions, la souscription, les placements privés, l'évaluation et le conseil en matière de projets et d'investissements ; le secteur de la gestion d'actifs fournit des services pour le marché local et international, notamment la négociation de titres, la négociation de produits dérivés, la structuration de portefeuilles et le conseil en matière d'allocation d'actifs, les fonds communs de placement et les instruments alternatifs, ainsi que le secteur des investissements stratégiques et des frais généraux d'entreprise, qui comprend les investissements à long terme et les services de soutien. La société opère par le biais de ses filiales, qui sont situées au Koweït et aux Émirats arabes unis.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds