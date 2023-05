Cornerstone FS double son chiffre d'affaires et aggrave sa perte

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Hercules Site Services PLC - Société de Cirencester, Angleterre, spécialisée dans la fourniture de main-d'œuvre technologique pour le secteur des infrastructures au Royaume-Uni - indique que les résultats sont conformes aux attentes du marché pour l'année complète au 30 septembre, avec un chiffre d'affaires attendu de plus de 37 millions de livres sterling pour les six premiers mois. Il s'agit d'une augmentation d'environ 85 % par rapport au semestre clos le 31 mars 2022, qui s'élevait à 19,9 millions de livres sterling. Tous les flux de revenus ont augmenté, chacun avec ses propres moteurs, soutenus par la demande substantielle dans le secteur de l'infrastructure. Brusk Korkmaz, directeur général, commente : "Nous envisageons les six prochains mois avec confiance.

----------

abrdn European Logistics Income PLC - fonds d'investissement axé sur l'immobilier logistique européen - A conclu une prolongation de bail de cinq ans avec l'opérateur néerlandais de vente au détail et de pharmacie Kruidvat dans son entrepôt à locataire unique de 39 840 mètres carrés à Ede, aux Pays-Bas. Le nouveau contrat prolonge l'échéance du bail de 2028 à juillet 2033 et générera un revenu supplémentaire reflétant une augmentation de 4% par rapport au loyer précédent.

----------

Kanabo Group PLC - Société londonienne de technologie de santé et de cannabis axée sur le patient - Modifie la date de remboursement final relative à l'acquisition de GP Service Ltd au 31 décembre 2024. La société a acheté GP Service Ltd, un fournisseur privé de télémédecine basé au Royaume-Uni, pour un montant total de 13,5 millions de livres sterling en février 2022.

----------

Equals Group PLC - Société de paiement basée à Londres pour les petites et moyennes entreprises - Fait le point sur ses activités lors de l'assemblée générale annuelle. Fait état d'une croissance significative du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires total pour les 90 jours ouvrables précédant le 15 mai étant de 32,7 millions de livres sterling, soit une augmentation de 47 % par rapport à l'année précédente. "L'investissement dans la plate-forme et le produit Solutions du groupe a été extrêmement fructueux et les revenus de Solutions sur la même période ont augmenté de 102 % pour atteindre 8,8 millions de livres sterling", déclare la société. Elle ajoute : "Les marges bénéficiaires brutes ont également augmenté : "Les marges bénéficiaires brutes ont également augmenté pour atteindre plus de 50 %, soit trois points de pourcentage de plus qu'au cours de la même période en 2022." L'entreprise reste confiante quant à la réalisation de ses attentes pour l'ensemble de l'année.

----------

Dialight PLC - Société électronique basée à Londres et spécialisée dans l'éclairage LED - Fournit une mise à jour commerciale pour la période du 1er janvier au 30 avril. Rapports La division Lighting a connu une demande toujours forte en matière de maintenance, de réparation et d'exploitation, mais le niveau plus faible des commandes d'investissement plus importantes observé au cours du dernier trimestre de 2022 s'est poursuivi au cours de la période. Le chiffre d'affaires de la division Signaux & Composants est inférieur à celui de 2022, en raison du déstockage dans le canal, comme souligné précédemment. Les marges restent sous pression en raison de l'inflation des prix des composants, mais la société indique qu'elle renégocie les prix avec les principaux fournisseurs lorsque cela est possible et qu'elle a identifié un certain nombre d'améliorations de coûts qui prendront effet au second semestre. Tout en étant conscient du risque posé par l'incertitude économique actuelle, les attentes pour l'année restent inchangées, avec une performance désormais plus significativement pondérée au second semestre.

----------

Cornerstone FS PLC - fournisseur de services de paiement basés sur le cloud - annonce que son chiffre d'affaires a plus que doublé au cours de l'exercice clos le 31 décembre, passant de 2,3 millions de livres sterling l'année précédente à 4,8 millions de livres sterling, bien que la perte avant impôts se soit creusée, passant de 4,2 millions de livres sterling à 5,8 millions de livres sterling. Le bénéfice de base et dilué par action s'est élevé à 17,26 pence, contre 21,24 pence auparavant. Notes Le nombre de clients actifs a augmenté de 38 % pour atteindre 803 et la marge brute s'est améliorée, passant de 51,6 % à 60,9 %. Le directeur général James Hickman déclare : "La forte dynamique commerciale observée en 2022 a été maintenue dans l'année en cours, et nous restons en bonne voie pour une augmentation significative du chiffre d'affaires pour l'année 2023 et nous sommes optimistes en termes de positivité de l'EBITDA ajusté."

----------

Metals Exploration PLC - Producteur d'or basé à Londres et axé sur les Philippines - déclare un revenu pour l'année au 31 décembre de 124,4 millions USD en baisse par rapport à 129,8 millions USD l'année précédente et un bénéfice avant impôt réduit de 8,7 millions USD par rapport à 11,3 millions USD. Le bénéfice de base par action était de 0,42 USD, contre 0,55 USD. Says a terminé l'année 2022 en dépassant ses prévisions de production d'or et à un coût tout compris de 1 235 USD l'once, inférieur aux prévisions de 1 275 à 1 325 USD l'once. Note que le cash généré par les opérations a été de 38,2 millions USD, ce qui a permis au groupe d'effectuer 33,8 millions USD de remboursements d'intérêts et de capital sur la dette au cours de l'année. Ceci a permis de réduire la dette du groupe de 103,6 millions USD à 81,9 millions USD.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.