Kanabo lève 2,5 millions de livres sterling et engage Ian Mattioli en tant que président

(Alliance News) - Kanabo Group PLC a annoncé mardi la réalisation d'une levée de fonds de plus de 2,5 millions de livres sterling, ainsi que la nomination de Ian Mattioli en tant que président non exécutif.

La société londonienne de technologie de santé et de cannabis axée sur le patient a annoncé un plan de levée de fonds de 2,5 millions de livres sterling par l'émission de plus de 88 millions d'actions ordinaires.

Kanabo a déclaré qu'elle émettrait également aux investisseurs des bons de souscription pour acheter plus de 44 millions d'actions ordinaires, ce qui permettra à la société d'étendre ses services de santé numérique, d'investir dans la technologie, de développer des produits sur la gestion de la douleur et de fournir un financement pour le fonds de roulement général.

Le directeur général Avihu Tamir a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle injection de capitaux, qui confirme la solidité et la qualité de notre entreprise et souligne la confiance que nous avons dans notre stratégie de croissance. Cette levée de fonds permettra non seulement d'accélérer le déploiement de notre plateforme en ligne, mais aussi à notre équipe de poursuivre un certain nombre d'opportunités commerciales passionnantes.

"Alors que nous continuons à développer notre empreinte commerciale, j'ai hâte d'informer les actionnaires de nos progrès au cours de l'année".

Kanabo a également annoncé la nomination de Ian Mattioli en tant que président non exécutif.

Cofondateur du groupe de gestion de patrimoine Mattioli Woods PLC, M. Mattioli investira 500 000 GBP en actions ordinaires dans Kanabo.

M. Mattioli a déclaré : "Je suis ravi de rejoindre Kanabo en tant que président et je suis impressionné par l'engagement de la société en faveur de soins de santé personnalisés, accessibles et abordables".

Kanabo s'échangeait à Londres mardi après-midi à 3,10 pence, soit une baisse de 4,6 %.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.