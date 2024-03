Kanabo Group Plc est une société de recherche et de développement dans le domaine du cannabis médical. La société se concentre sur la distribution de produits dérivés du cannabis pour les patients médicaux et de produits sans tétrahydrocannabinol (THC) pour les consommateurs de cannabidiol (CBD). Elle a mis au point des formules en vente libre qui ciblent le marché croissant du CBD à l'échelle mondiale. Ses formules OTC comprennent un large spectre d'huile de cannabis. Sa première formule ciblait l'insomnie et les troubles du sommeil. En plus de la première formule ciblant les troubles du sommeil, l'entreprise développe des formules ciblant la douleur chronique et l'anxiété, en particulier le syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Ses formules sont fabriquées à l'aide d'une solution porteuse qui remplace les liquides traditionnels des cigarettes électroniques, comme les diluants PG/VG et l'huile MCT. La société est également engagée dans le développement et l'acquisition d'entreprises et d'actifs de production liés au cannabis au Royaume-Uni et à l'étranger.

Secteur Produits pharmaceutiques