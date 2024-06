Kanoria Energy & Infrastructure Limited est un fabricant indien de tuyaux sous pression en amiante-ciment Mazza, dont la capacité de production est d'environ 100 000 tonnes par an. La société est principalement engagée dans la fabrication de tuyaux à pression en amiante-ciment, de raccords, de feuilles et de produits moulés en amiante-ciment, ainsi que dans la pose et le jointoiement de produits en amiante-ciment. Les produits de la société comprennent les tuyaux A.C. Mazza, les protections d'arbres A.C. Mazza et les tôles ondulées A.C. Mazza. Elle exploite des tuyaux à pression en courant alternatif et des plaques de toiture sous la marque JAI KIRTI. Ses tuyaux à pression en courant alternatif sont utilisés pour l'approvisionnement en eau portable, les tuyaux de tubage dans les puits de forage, les eaux usées, l'irrigation, et les tôles de couverture sont utilisées comme matériau de couverture pour le logement, l'entreposage et l'industrie. Les tuyaux de protection des arbres Mazza A.C. de la société sont fabriqués dans une longueur de 5 mètres avec des diamètres allant de 100 mm à 1000 mm, de classe I, II et III.

Secteur Fournitures de construction et installation