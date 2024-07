Kansas City Life Insurance Company est une compagnie d'assurance-vie par actions qui, avec ses filiales, est autorisée à vendre des produits d'assurance dans environ 49 États et dans le district de Columbia. La société propose un portefeuille diversifié de produits d'assurance individuelle, de rentes, de produits d'assurance collective vie et santé par l'intermédiaire de ses compagnies d'assurance vie. Les secteurs de la société comprennent l'assurance individuelle, l'assurance collective et Old American. Le secteur de l'assurance individuelle comprend les produits d'assurance individuelle de Kansas City Life Insurance Company (Kansas City Life), Grange Life Insurance Company (Grange Life) et les transactions de réassurance prises en charge. Le secteur de l'assurance collective comprend les ventes de produits d'assurance collective vie, dentaire, vision, invalidité, accident et maladie grave. Le secteur Old American consiste en des produits d'assurance individuelle conçus principalement comme des produits de dépenses finales. Ses filiales à 100 % comprennent Old American Insurance Company (Old American) et Grange Life.

Secteur Assurance vie et santé