Nancy Bixby Hudson se retire des conseils d'administration de Kansas City Life Insurance Company, Old American Insurance Company et Sunset Life Insurance Company of America, à compter du 19 avril 2023

Kansas City Life Insurance Company a annoncé que Nancy Bixby Hudson, membre du conseil d'administration, a informé le président de sa retraite du conseil d'administration à compter de la fermeture des bureaux le 19 avril 2023. Mme Hudson a siégé au conseil d'administration depuis 1996. Mme Hudson se retire également du conseil d'administration de la filiale Old American Insurance Company et a précédemment siégé au conseil d'administration de l'ancienne filiale Sunset Life Insurance Company of America.