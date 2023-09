Kanzhun Ltd est une société holding basée en Chine qui fournit principalement des services de recrutement en ligne. La société met en relation les demandeurs d'emploi et les utilisateurs d'entreprises grâce à son application mobile interactive BOSS Zhipin, qui, avec ses autres applications mobiles et ses mini-programmes, crée un réseau. La société se concentre sur l'expérience des utilisateurs en leur offrant une expérience tout au long du cycle de recrutement.

Secteur Logiciels