Kao Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits de grande consommation. Le CA (avant élimination s intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit : - produits de soins et de beauté (44,4%) : produits de soins du corps (savons, bains de douche), de soins du visage (marque Bioré) et de soins capillaires (shampoings, colorants, etc. ; Asience, Liese, Curél et Essential) ; - produits d'entretien de la maison et de soin du linge (22,7%) : détergents (marque Attack), liquides vaisselle, nettoyants, détachants, etc. ; - produits chimiques (21,6%) : produits oléo chimiques (alcools gras, amines grasses, acides gras, etc.), encres, colorants, tensioactifs, etc. ; - produits d'hygiène (11,3%) : produits de protection féminine (marque Laurier), couches-culottes (Merries), produits d'hygiène bucco-dentaire, etc. En outre, le groupe propose des produits alimentaires. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (58%), Asie (22%), Amérique (10,5%) et Europe (9,5%).

Secteur Produits cosmétiques